Intervenen productes falsificats valorats en 220.000 euros en tres botigues de l'Estartit
La Guàrdia Civil i la Policia Local investiguen una persona per un possible delicte contra la propietat industrial
La Guàrdia Civil i la Policia Local de Torroella de Montgrí i l’Estartit han intervingut nombrosos productes presumptament falsificats en una operació conjunta desplegada en tres comerços de l’Estartit. Els articles requisats tindrien un valor de mercat aproximat de 220.000 euros.
Durant el dispositiu, els agents van inspeccionar tres establiments comercials i van investigar una persona com a presumpta responsable dels fets.
Els productes intervinguts correspondrien a marques comercials conegudes i presentaven indicis d’incomplir la normativa sobre propietat industrial. El material ha quedat a disposició de l’autoritat competent perquè es pugui determinar si els articles són falsificacions i continuar les diligències, informa el consistori.
L’operació forma part dels controls que els dos cossos policials duen a terme contra el frau comercial i la venda de falsificacions. Aquestes inspeccions s’intensifiquen durant la temporada d’estiu, coincidint amb l’augment de l’activitat comercial i turística a l’Estartit.
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