Vandalitzen les boies en cales des de Palamós a Mont-ras enfonsant-les al fons marí
L'Ajuntament de Palamós i Mont-ras denunciarà els fets i espera que es reforci la vigilància dels Mossos
SOS Costa Brava demana la reposició immediata i més vigilància després que aquest sigui el tercer episodi similar des del 2024
El Baix Empordà ha patit de nou els danys o robatori a cales, des de Palamós fins a Mont-ras. Aquesta setmana s'han vandalitzat enfonsant al fons les boies des de cala Estreta i cala Corbs a Palamós i cala Crit a Mont-ras. Ambdues poblacions denunciaran els fets perquè posen en risc els banyistes i els mateixos usuaris d'embarcacions. A més s'espera un reforç de la vigilància. Des de Mont-ras apunten la possibilitat de càmeres de videovigilància com una solució.
Des de SOS Costa Brava reclamen la reposició immediata, més vigilància i una actualització de la normativa per garantir la seguretat de tots els usuaris i la protecció del medi marí. Recorden que és el tercer episodi d'aquestes característiques des del 2024.
Des de l'Ajuntament de Palamós han explicat que en el seu cas s'han vandalitzat una quinzena de boies que delimiten l'espai de bany davant de cala Estreta i cala Corbs fins a les cales de Mont-ras.
Els autors dels fets la nit entre dilluns i dimarts van foradar les boies que han quedat enfonsades. Des del govern intentaran reposar-les com més aviat millor i denunciaran els fets. Han posat de manifest que "suposen un risc perquè les embarcacions poden entrar més a prop de la costa, amb el risc pels banyistes, i també per als mateixos usuaris de les embarcacions que poden fondejar sota un penya-segat amb el risc, també, de despreniments".
Canvien el mètode
L'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, explica que en el seu municipi es repeteixen els fets des del 2024 i en aquesta ocasió creuen que la intensificació de la vigilància ha fet que hagin tardat més a actuar i hagin canviat el mètode. Foraden amb un trepant la boia que acaba al fons.
A Mont-ras des del 2024 han patit robatoris del Crit i el Vedell. En aquesta ocasió només ha afectat la primera, però a diferència de Palamós a totes les boies que han quedat al fons marí. Els van informar els agents rurals de la secció de medi marí i aquest matí s'ha reunit d'urgència la Taula de Cogestió on hi són representats tots els ajuntaments, així com pescadors, empreses del sector nàutic i altres administracions.
Vanessa Peiró constata un any més que són una població petita que no treu un rendiment d'aquestes cales, però els suposa un cost de més de deu mil euros la col·locació. Considera, com ja havien proposat, que la les càmeres de videovigilància en punts sensibles podria ajudar. Adverteix com des de Palamós, del risc per als banyistes.
Des de SOS Costa Brava s'han sumat a les queixes per nous actes vandàlics que tornen a afectar un espai natural protegit i mesures per la seguretat de les persones i la conservació dels ecosistemes marins.
La federació reclama a la Generalitat i a la Taula de Cogestió una actuació immediata per reposar les boies robades i reforçar la vigilància a la zona.
L'entitat també considera les càmeres de videovigilància com una solució.
Reordenar els usos
La federació alerta que l'increment d'embarcacions, motos d'aigua i altres activitats nàutiques conviu amb un augment de pràctiques com la natació en aigües obertes, el caiac, el pàdel surf o l'snorkel, sense que la normativa hagi evolucionat per adaptar-se a aquesta nova realitat.
SOS Costa Brava considera imprescindible reordenar els usos d'aquesta franja litoral, garantint la convivència i la seguretat de tots els usuaris. En aquest sentit, defensa la instal·lació de camps de boies ecològiques per ordenar el fondeig i protegir el fons marí, així com el manteniment de les boies de seguretat que delimiten les zones de bany.
La federació recorda que aquestes mesures contribueixen tant a reduir la pressió sobre els ecosistemes marins com a oferir un espai més segur per a totes les persones que gaudeixen del litoral de manera respectuosa.
Robatoris cada any
L'afectació a boies d'aquesta part del litoral no és nova. El juliol de l'any es van arrencar les balises de les cales del Crit, el Vedell i Font Morisca, totes a Mont-ras. El robatori es va detectar quan feia només tres dies que s’havien instal·lat i era la tercera vegada que les boies desapareixien. El juliol de l'any anterior van ser sostretes en dues ocasions en menys de quinze dies.
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