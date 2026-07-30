Detingut un menor per agredir i robar una jove després d’amenaçar-la de mort a la Bisbal d’Empordà
Un agent de la Policia Local va reconèixer el sospitós en unes imatges captades al centre del municipi i els Mossos d'Esquadra l'han detingut
Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimecres, 29 de juliol, un menor d’edat com a presumpte autor d’un robatori amb violència contra una jove al centre de la Bisbal d’Empordà. El noi ha quedat en llibertat a l’espera de comparèixer davant la Fiscalia de Menors de Girona.
Els fets van passar la matinada del 4 de juliol i segons va explicar la víctima a la policia, havia conegut el noi poc abans i tots dos passejaven pel centre del municipi quan ell la va abordar sobtadament.
El presumpte agressor la va empènyer fins que va caure a terra i, un cop allà, li va donar diversos cops pel cos, entre els quals una puntada de peu al cap. També la va agafar pel coll i la va amenaçar de mort.
Un veí que va sentir els crits d’auxili va treure el cap per la finestra, fet que va provocar la fugida del noi. Tot i les lesions, la jove va poder arribar a casa seva, on un familiar va avisar la policia. Aquella mateixa nit va rebre assistència mèdica per múltiples contusions.
Investigació i càmeres
La unitat d’investigació de la comissaria de la Bisbal es va fer càrrec de la investigació. La víctima també va denunciar que durant l’agressió li havien sostret la cartera, que contenia documentació personal i 40 euros en efectiu.
La Policia Local va visionar les càmeres de seguretat que té instal·lades l’ajuntament en el centre de la població i un caporal de la Policia Local va reconèixer a l’agressor, fet que va permetre, entre altres gestions d’investigació, identificar l’autor del robatori perpetrat amb molta violència.
Es tractava d’un menor que els Mossos van localitzar i detenir aquest dimecres passat 29 de juliol, informa el cos de seguretat.
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