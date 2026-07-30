Investiguen el sabotatge de boies a Palamós i Mont-ras i sospiten de barques que volien arribar a la costa
La policia reconeix que és un tema que "preocupa" i intensificarà la vigilància a l'entorn d'aquesta zona
Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de les boies a les cales de Palamós i Mont-ras. El cap de la Marítima dels Mossos d'Esquadra, Jordi Ollé, explica que en total es van sabotejar dotze boies el dilluns 27 de juliol i que moltes algunes han acabat al fons del mar. Ollé assenyala que ja han començat a buscar possibles testimonis i imatges per saber qui pot haver estat el responsable dels fets i ho vincula a barques que pretenen arribar a la costa de la cala, malgrat que està prohibit per les boies. Ollé reconeix que aquest tema "preocupa" els Mossos, especialment pels antecedents, i és que l'any passat ja es van sabotejar boies a cales de Mont-ras i fa dos anys a Palamós, també a ple estiu.
El cap de la Marítima dels Mossos també ha revelat que tant l'Ajuntament de Palamós com el de Mont-ras denunciaran els fets i que ja estan investigant qui ha estat el responsable. Ollé assenyala que no saben si es tracta de la mateixa persona que l'any passat va sabotejar les de Mont-ras i fa dos anys les de Palamós, però, en qualsevol cas, les sospites són que la voluntat és arribar fins a la costa amb la barca. "Si aneu a visitar aquestes cales, veureu que quan no estan senyalitzades les embarcacions entren fins a la mateixa platja", diu.
Més vigilància
La situació preocupa al cos fins al punt que l'inspector dels Mossos ha anunciat que hi haurà més vigilància i presència policial per poder detectar aquelles persones que pretenen arribar fins a la línia de la costa i treguin les boies. Cal tenir en compte que les boies de Mont-ras es van col·locar encara no fa una setmana, això vol dir que amb prou feines van estar operatives tres dies fins que les van sabotejar.
A Palamós, en canvi, es van instal·lar pels volts de Sant Joan, coincidint amb la Festa Major de la localitat baix-empordanesa. Ollé recorda que fondejar o navegar per dins de la zona de boies comporta una sanció "molt alta" que va dels 500 als 3.000 euros.
En cas de detectar una barca que supera la zona de seguretat, els Mossos diu que "no es tolera" i que envien de seguida la proposta de sanció a Capitania Marítima, que és la competent en aquest tipus de multa.
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