Les treballadores de Palafrugell Gent Gran porten la manca de personal a Inspecció de Treball
Denuncien sobrecàrrega estructural, torns addicionals i un augment de les baixes, mentre l’Ajuntament defensa que el centre compleix les ràtios i que el 73% de la plantilla és fixa
Les treballadores de la Fundació Palafrugell Gent Gran, assessorades pels sindicats COS i SATSE, han presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball per la sobrecàrrega laboral, la manca estructural de personal i l’augment de les baixes que, segons asseguren, pateix el centre des de fa anys.
La plantilla denuncia que les absències no es cobreixen de manera suficient i que això obliga les professionals a assumir una càrrega de feina més elevada, fer torns addicionals i afrontar un important desgast físic i emocional. Malgrat aquesta situació, remarquen que continuen fent “tots els esforços possibles” per garantir una atenció digna i de qualitat a les persones residents.
Segons les treballadores, no es tracta d’un problema puntual, sinó d’una situació que s’ha mantingut al llarg dels anys sense que s’hagin adoptat mesures suficients per corregir-la. En aquest sentit, responsabilitzen tant els diferents governs municipals que han passat per l’Ajuntament de Palafrugell com els grups de l’oposició de no haver impulsat les actuacions necessàries per millorar les condicions laborals i garantir una dotació adequada de personal.
La denúncia arriba després que Endavant Palafrugell-ERC, membre del Patronat de la Fundació, alertés públicament d’un “deteriorament progressiu” del servei per les baixes sense cobrir i la pèrdua continuada de professionals. La formació va reclamar un pla de xoc per estabilitzar la plantilla i garantir la qualitat assistencial.
L’Ajuntament defensa que es compleixen les ràtios
L’Ajuntament de Palafrugell, a partir de les dades facilitades per la Fundació, reconeix les dificultats que travessa el conjunt del sector residencial, especialment per l’augment de les necessitats assistencials, l’absentisme i els problemes per trobar professionals de determinats perfils.
El consistori defensa, però, que el centre compleix la ràtio de personal establerta pel Departament de Drets Socials i que el 73% de la plantilla té un contracte fix. També assegura que la Fundació treballa de manera continuada per reforçar els equips i cobrir les absències.
Durant aquest any s’ha incorporat una plaça d’auxiliar d’infermeria a mitja jornada i, al juny, es van contractar temporalment 13 auxiliars d’infermeria. Segons l’Ajuntament, el centre també disposa d’un equip complementari per cobrir absències imprevistes i reforçar els torns quan és necessari.
El govern municipal agraeix la professionalitat i la implicació dels treballadors i considera que cal continuar analitzant les necessitats organitzatives i de personal mitjançant el diàleg amb la representació de la plantilla. També assenyala que qualsevol mesura haurà de tenir en compte la disponibilitat de professionals i els recursos pressupostaris.
Pel que fa a la denúncia, l’Ajuntament afirma que respecta el dret de les treballadores a acudir a la Inspecció de Treball i assegura que la Fundació col·laborarà amb qualsevol actuació o requeriment que pugui rebre.
El consistori també destaca que prop de 70 persones estan en llista d’espera per accedir a una plaça privada a Palafrugell Gent Gran, una demanda que considera indicativa de la confiança de les famílies en el centre, tot i admetre que hi ha marge de millora.
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