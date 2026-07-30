Palafrugell demana modificar el pla de renovables per preservar espais clau
Les al·legacions proposen eliminar del PLATER els sectors de Llofriu, la Plana de l'Aubi, l'entorn de l'Autovia i la carretera de Tamariu
El Ple de l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat les al·legacions al Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els sistemes d'emmagatzematge d'energia (PLATER). El consistori reclama modificar les zones previstes pel pla per preservar els espais de més valor ambiental, agrícola i paisatgístic, i concentrar el desplegament de les energies renovables en els indrets que considera més adequats.
L'Ajuntament assegura que comparteix la necessitat d'avançar en la transició energètica i incrementar la producció d'energia renovable, però defensa que aquest desplegament s'ha d'adaptar millor a la realitat territorial de Palafrugell. Segons l'anàlisi municipal, algunes de les àrees que el PLATER identifica com a aptes coincideixen amb sòls protegits, rieres, hàbitats d'interès comunitari, espais de connexió ecològica i paisatges vinculats a la identitat del municipi.
Pel que fa a les instal·lacions fotovoltaiques, les al·legacions proposen eliminar del PLATER els sectors de Llofriu, la Plana de l'Aubi, l'entorn de l'Autovia i la carretera de Tamariu. També plantegen reduir l'àmbit previst a la zona de la deixalleria i la Bòbila.
En relació amb l'energia eòlica, el consistori demana excloure els sectors de la Plana de l'Aubi, l'entorn de Llofriu i Coll de Morena. A més, proposa reduir les àrees previstes als paratges de Bonida i Con de l'Aigua.
Paral·lelament, les al·legacions aposten per concentrar les noves instal·lacions en terrenys ja transformats per altres usos o situats al costat d'infraestructures existents, encara que actualment el PLATER els consideri no aptes. L'Ajuntament també planteja que els terrenys pròxims a la subestació elèctrica puguin acollir sistemes d'emmagatzematge d'energia, amb l'objectiu de facilitar la connexió a la xarxa, reduir la necessitat de construir noves línies elèctriques i minimitzar l'impacte sobre el territori.
Entre les demandes incloses en les al·legacions també hi ha una regulació més detallada dels sistemes d'emmagatzematge d'energia, que les infraestructures auxiliars s'ubiquin preferentment dins de les zones considerades aptes i que el pla incorpori l'obligació de desmantellar les instal·lacions i restaurar els terrenys quan finalitzi la seva vida útil.
Suport a les al·legacions del Consell d'Alcaldes
L'acord aprovat pel Ple també dona suport a les al·legacions que presenti el Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Empordà. Tant les al·legacions municipals com la cartografia corresponent es faran arribar a l'Institut Català d'Energia perquè siguin tingudes en compte durant la tramitació del PLATER.
Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Palafrugell defensa un model de desplegament de les energies renovables que faci compatible la transició energètica amb la preservació dels espais naturals, agrícoles i paisatgístics de més valor del municipi.
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