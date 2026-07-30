Sant Feliu de Guíxols opta a 24 milions d’euros del Pla de Barris per transformar Vilartagues-Sot dels Canyers
El projecte municipal preveu la construcció d'un nou Espai Polivalent, la rehabilitació de les Cases dels Mestres o la remodelació de la plaça Salvador Espriu
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha presentat la seva candidatura a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, impulsada per la Generalitat, amb l’objectiu d’obtenir 24 milions d’euros per impulsar una transformació integral de l’Àrea d’Atenció Especial (AAE) de Vilartagues-Sot dels Canyers.
El projecte planteja una actuació global sobre equipaments, espais públics i habitatges, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns, reforçar la cohesió social i avançar cap a un barri més accessible, sostenible i integrador.
Entre les actuacions més destacades hi ha la construcció d’un nou Espai Polivalent, que es convertirà en un node cívic i social a l’entrada de la ciutat per la carretera de Girona. Aquesta infraestructura compta amb una inversió prevista de gairebé 6,7 milions d’euros i anirà acompanyada de la urbanització de l’entorn, la creació d’un aparcament dissuasiu de 180 places i una nova zona enjardinada, amb un pressupost de 2 milions d’euros.
El pla també inclou la rehabilitació de les Cases dels Mestres per convertir-les en un centre cívic i d’activitats juvenils, amb una inversió d’1,4 milions d’euros. Aquest equipament permetria descentralitzar serveis municipals i esdevenir un nou espai de trobada i cohesió per al barri.
Pel que fa a l’espai públic, una de les intervencions més importants serà la remodelació de la plaça Salvador Espriu, considerada el centre neuràlgic de Vilartagues. El projecte, pressupostat en 5,18 milions d’euros, forma part d’una transformació urbana més àmplia que també preveu actuacions en carrers i habitatges per millorar-ne l’accessibilitat, la sostenibilitat i el confort.
L’elecció de Vilartagues-Sot dels Canyers respon als indicadors de l’Índex Socioeconòmic Territorial (IST), que situen aquesta àrea per sota de la mitjana catalana. L’Ajuntament defensa que aquesta realitat justifica prioritzar una inversió estratègica amb la voluntat de reduir desigualtats i garantir un desenvolupament equilibrat de tots els barris del municipi.
El Pla de Barris estableix un sistema de cofinançament segons el qual la Generalitat assumiria el 60% de la inversió, mentre que l’Ajuntament aportaria el 40% restant, fet que permetria multiplicar la capacitat inversora del consistori gràcies a la col·laboració entre administracions.
Si la candidatura és seleccionada, les actuacions podrien començar l’1 de gener de 2027. El calendari preveu una execució inicial de cinc anys, amb la possibilitat d’ampliar-la fins a un màxim de set, per garantir una transformació progressiva i sostinguda de Vilartagues-Sot dels Canyers.
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