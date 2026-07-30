El transport públic a demanda Clic.cat creix un 81% en usuaris el primer semestre de 2026
El servei de mobilitat ha registrat 4.058 usuaris entre gener i juny
El servei de transport públic a demanda Clic.cat del Baix Empordà continua guanyant pes com a alternativa de mobilitat a la comarca. Entre els mesos de gener i juny de 2026 ha registrat 4.058 persones usuàries, un 81% més que en el mateix període de l'any passat, segons dades del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta xifra representa ja prop del 68% del total d'usuaris registrats durant tot el 2025, quan el servei va assolir les 5.986 persones usuàries, un fet que confirma la consolidació d'aquest model de transport flexible en una comarca amb una població dispersa.
El servei, prestat per Moventis Sarfa amb el suport del Consell Comarcal del Baix Empordà, connecta la Bisbal d'Empordà amb diversos municipis de l'entorn, facilitant els desplaçaments per motius laborals, acadèmics, sanitaris, administratius o personals.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que l'increment d'usuaris "demostra que el transport a demanda respon a una necessitat real i que cada vegada més persones el veuen com una alternativa útil i fiable". Segons ha explicat, aquest model permet adaptar el servei a la demanda real, utilitzant vehicles lleugers que contribueixen a reduir les emissions i milloren la circulació per la xarxa viària local.
Paneque també ha destacat que la integració tarifària del servei, implantada el març de 2026, permet als usuaris fer transbordaments amb una única validació, millorant la connectivitat i l'accessibilitat del transport públic.
Per la seva banda, el gerent de Moventis Sarfa, Christian Buquets, ha valorat positivament l'evolució del servei i ha posat en relleu la col·laboració entre l'administració i l'empresa per impulsar una mobilitat pública més eficient al territori.
El Clic.cat funciona amb parades fixes, però adapta els recorreguts en funció de les reserves efectuades pels usuaris, optimitzant els trajectes i reduint els desplaçaments innecessaris. A través de l'aplicació mòbil, els viatgers poden reservar plaça, consultar la ubicació del vehicle en temps real i planificar els seus desplaçaments.
L'operativa cobreix una àmplia xarxa de municipis del Baix Empordà, entre els quals Canapost, Corçà, Cruïlles, Monells, la Pera, Peratallada, Ullastret, Ultramort o Vulpellac, així com els polígons industrials de Corçà i Forallac, reforçant també la mobilitat cap als principals espais d'activitat econòmica de la comarca.
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