Arjau i Port Bo protagonitzen la 39a Cantada d’Havaneres de Llafranc aquest dissabte
La vetllada, que se celebra a la platja de Llafranc a les 22.00 h, arriba enguany amb especial rellevància després de l'anul·lació de la cita de Calella
Aquest dissabte se celebra la 39a edició de la Cantada d'Havaneres de Llafranc. L’edició d’aquest any pren una rellevància especial després de l’anul·lació de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell a causa de l’incendi de les Gavarres. La vetllada permetrà tornar a escoltar havaneres arran de mar i mantenir una tradició estretament vinculada al municipi.
Serà a la mateixa platja de Llafranc, a les 22 hores, de caràcter gratuït i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell.
Arjau i Port Bo, protagonistes de la vetllada
El cartell d’aquesta edició està format per dos grups vinculats a Palafrugell i amb una llarga trajectòria dins el món de l’havanera i la cançó de taverna.
Arjau portarà a Llafranc el seu repertori d’havaneres i cançons de taverna, amb una proposta que manté l’essència del cant de proximitat i la interpretació a partir de les veus i la guitarra.
Port Bo, nascut a Calella de Palafrugell l’any 1966, celebra aquest 2026 el seu 60è aniversari. La formació és una de les més veteranes i reconegudes del gènere i ha contribuït a difondre l’havanera arreu del país durant sis dècades.
Organitzada per l’Associació de Veïns i Amics de Llafranc, és una de les cites tradicionals del calendari d’estiu del nucli.
Retransmissió en directe de Ràdio Palafrugell
Les persones que no puguin assistir presencialment a la platja de Llafranc podran seguir la cantada en directe a través de Ràdio Palafrugell.
La retransmissió començarà a les 22.00 h i es podrà escoltar al 107.8 FM i per internet a radiopalafrugell.cat.
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