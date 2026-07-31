La Bisbal d'Empordà, nova parada del 'Pla de Govern al territori'
L’objectiu de la iniciativa és apropar l'acció del Govern a la ciutadania, comarca per comarca
La Bisbal d’Empordà ha acollit aquest divendres una nova parada del vehicle informatiu del ‘Pla de Govern al territori’, amb l’objectiu d’apropar l’acció del Govern a la ciutadania, explicant què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions es realitzen.
La info truck informativa, que recorre les diferents comarques de Catalunya, s’ha ubicat a l’encreuament entre el carrer Cavallers i l’avinguda les Voltes del municipi, on s’ha distribuït material informatiu amb les principals actuacions de l’Executiu al Baix Empordà.
Entre les actuacions que el Govern promou al Baix Empordà destaquen les d’eixamplar diverses carreteres del Baix Ter per millorar-ne la seguretat i la capacitat; avançar en la planificació del nou Hospital de Palamós; l’impuls de projectes i obres del nou CAP de Calonge-Sant Antoni, el CAP Josep Alsina i Bofill a Palafrugell i el nou consultori local de Begur; l’ampliació de la residència de gent gran Vila Vella de Torroella de Montgrí; la construcció de l’escola de Vall-llobrega i, en col·laboració amb l'Ajuntament, la previsió de l'Escola Fanals d'Aro a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró; els 2,1 M€ destinats als ajuntaments de la comarca a través d'un fons de cooperació per fer obres de reforma, adequació i manteniment a les escoles; la disposició dels solars necessaris per construir 470 habitatges protegits; el projecte del nou parc de bombers a la Vall d’Aro amb una inversió de 5 M€; l’ampliació de l’ABP de Mossos d’Esquadra de Sant Feliu de Guíxols i la Comissaria de Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà; o l’impuls del Museu Thyssen.
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Una guingueta de la Costa Brava es cola a la llista dels 25 millors 'xiringuitos' d'Espanya
- El Govern amplia la jubilació anticipada a onze noves malalties
- Deu platges i cales de la Costa Brava que mereixen una visita
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels
- Un incendi a la coberta d’un supermercat mobilitza els Bombers a Girona