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La Bisbal d'Empordà, nova parada del 'Pla de Govern al territori'

L’objectiu de la iniciativa és apropar l'acció del Govern a la ciutadania, comarca per comarca

El secretari general dEconomia i Finances lalcalde de la Bisbal dEmpord i directors i directores dels serveis territorials durant la visita de la info truck.

El secretari general dEconomia i Finances lalcalde de la Bisbal dEmpord i directors i directores dels serveis territorials durant la visita de la info truck. / Generalitat de Catalunya

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Redacció

Redacció

La Bisbal d’Empordà ha acollit aquest divendres una nova parada del vehicle informatiu del ‘Pla de Govern al territori’, amb l’objectiu d’apropar l’acció del Govern a la ciutadania, explicant què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions es realitzen.

La info truck informativa, que recorre les diferents comarques de Catalunya, s’ha ubicat a l’encreuament entre el carrer Cavallers i l’avinguda les Voltes del municipi, on s’ha distribuït material informatiu amb les principals actuacions de l’Executiu al Baix Empordà.

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Entre les actuacions que el Govern promou al Baix Empordà destaquen les d’eixamplar diverses carreteres del Baix Ter per millorar-ne la seguretat i la capacitat; avançar en la planificació del nou Hospital de Palamós; l’impuls de projectes i obres del nou CAP de Calonge-Sant Antoni, el CAP Josep Alsina i Bofill a Palafrugell i el nou consultori local de Begur; l’ampliació de la residència de gent gran Vila Vella de Torroella de Montgrí; la construcció de l’escola de Vall-llobrega i, en col·laboració amb l'Ajuntament, la previsió de l'Escola Fanals d'Aro a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró; els 2,1 M€ destinats als ajuntaments de la comarca a través d'un fons de cooperació per fer obres de reforma, adequació i manteniment a les escoles; la disposició dels solars necessaris per construir 470 habitatges protegits; el projecte del nou parc de bombers a la Vall d’Aro amb una inversió de 5 M€; l’ampliació de l’ABP de Mossos d’Esquadra de Sant Feliu de Guíxols i la Comissaria de Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà; o l’impuls del Museu Thyssen.

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