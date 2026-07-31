Palamós i l’Ametlla de Mar preparen el desè aniversari del seu agermanament
Els dos ajuntaments treballen en un programa d’activitats culturals, gastronòmiques, esportives i festives per al 2027
Els ajuntaments de Palamós i l’Ametlla de Mar han començat a preparar el programa d’activitats amb què commemoraran l’any 2027 el desè aniversari del seu agermanament. Els alcaldes dels dos municipis, Maria Puig i Jordi Gaseni, es van reunir dimecres a Palamós per començar a definir les propostes que es desenvoluparan durant els pròxims mesos i, principalment, l’any vinent.
Els dos consistoris plantegen impulsar activitats culturals, patrimonials, gastronòmiques, esportives i festives, amb la participació de les entitats de totes dues poblacions. El programa tindrà una atenció especial als joves i a la gent gran i preveu tenir dos dels seus moments principals durant les respectives festes majors.
La reunió ha estat el primer pas per concretar el calendari de la commemoració. Els ajuntaments preveuen celebrar noves trobades amb tècnics i regidors municipals per acabar de definir les activitats i fixar-ne les dates.
Una relació vinculada a la pesca
Palamós i l’Ametlla de Mar van formalitzar el seu agermanament l’any 2017, després de dècades de relacions familiars, culturals i socials. La condició de viles costaneres i el pes de l’activitat pesquera als dos ports van afavorir aquests vincles.
Durant la primera meitat del segle XX i fins a la dècada dels seixanta, diverses famílies de pescadors de l’Ametlla de Mar van emigrar a Palamós. Aquesta comunitat ja ha superat en molts casos la quarta generació i forma part del sector pesquer palamosí. Per aquest motiu, nombroses famílies dels dos municipis mantenen vincles directes o indirectes. L’agermanament té com a objectiu fomentar els intercanvis entre les entitats i el teixit social de les dues viles, amb activitats i visites al llarg de l’any.
Més de mig segle de vincles institucionals
Els primers contactes institucionals documentats entre Palamós i l’Ametlla de Mar es remunten al 1975. A principis d’aquell any, el municipi tarragoní va donar el nom de Palamós a un dels seus carrers. La reciprocitat va arribar aquell mateix estiu. El ple de l’Ajuntament de Palamós del 29 de juliol del 1975 va acordar donar el nom de l’Ametlla de Mar a la via situada entre la plaça de la Catifa i el far. Aquest vincle institucional va acabar formalitzant-se amb el pacte d’agermanament signat quatre dècades després.
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