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Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro

Clients i treballadors han sortit pel seu propi peu i ningú ha necessitat assistència mèdica

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu.

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

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Eva Batlle

Eva Batlle

Platja d'Aro

Un incendi en un restaurant de Platja d’Aro ha obligat a desallotjar aquest dissabte a la tarda les quinze persones que hi havia a l’interior de l’establiment. Cap treballador ni client ha resultat ferit.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís cap a un quart de cinc de la tarda i han activat inicialment quatre dotacions. Un cop controlada la situació, només un dels vehicles s’ha quedat al lloc per completar les tasques de revisió.

El foc s’ha originat a la xemeneia del restaurant, situat al carrer Pineda del Mar de Platja d’Aro. Les quinze persones que hi havia dins del local, entre treballadors i clients, n’han sortit pel seu propi peu.

Fins a l’establiment també s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Platja d’Aro i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tot i que finalment no ha estat necessari atendre cap persona.

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Els Bombers han revisat la xemeneia i els espais pròxims, inclosa la part posterior del local, on hi ha un hivernacle. També han comprovat els possibles punts calents i han refredat la zona abans de donar el servei per finalitzat, informen des del servei d'emergència.

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