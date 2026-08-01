Laura Irla s'uneix a TOTS x LA BISBAL com a número 2 per a les municipals del 2027
La regidora de Comerç i Promoció entre juny de 2023 i març de 2025 es reincorpora a la política local després d’haver estat la número 2 de Junts en els comicis de 2023
Redacció
La regidora de Comerç i Promoció de la Bisbal entre 2023 i 2025, Laura Irla, serà la número 2 de TOTS x LA BISBAL en la candidatura que encapçalarà Carles Anglada. Irla havia estat el 2023 la número 2 de la candidatura de Junts, però per desavinences internes amb el seu grup municipal va deixar l’Ajuntament i la política local el març de 2025.
Carles Anglada, portaveu de TxLB a l’Ajuntament i nou cap de llista de la formació independent, emmarca aquest fitxatge ”en la voluntat de TOTS x LA BISBAL de fer una llista per al 2027 el màxim de tranversal, que inclogui sensibilitats i formes de pensar diferents però amb persones que només tinguin al cap la ciutat i no sigles de partit".
En aquest sentit, Anglada ha manifestat la voluntat de fer una candidatura renovada amb persones disposades a treballar per a la ciutat i prou: “som l’únic partit 100% independent i sense lligams amb partits nacionals que es presentarà a les municipals a la Bisbal el 2027 i hi ha d’haver un canvi profund perquè la situació no pot continuar així”.
Laura Irla, per la seva part, ha confessat que li ha costat fer el pas “perquè vaig quedar molt desencisada de com funcionen les coses en la política municipal", però és precisament aquesta necessitat de canvi la que l'ha animat a provar-ho amb la formació. Confia en poder redreçar la situació actual amb el lideratge d'Anglada, i defensa una política de gent independent "que vulgui treballar pel poble sense sigles de partit".
Preveu “afrontar de veritat reptes com la neteja i el manteniment de vies i espais públics i també, portes endins, donar eines a les àrees de l’Ajuntament i deixar clar que tècnics i polítics som un equip i anem tots i totes de la mà per renovar i enfortir la Bisbal”, conclou Irla.
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