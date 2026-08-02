Unes 400 persones es manifesten a Serra de Daró per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter
La Plataforma 'Prou Excuses' assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona
Berta Artigas Fontàs (ACN)
Unes 400 persones s'han manifestat aquest diumenge a Serra de Daró (Baix Empordà) per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Ho han fet en una marxa lenta a peu, en bicicleta o amb tractors fins a Mas Bahí, direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma 'Prou Excuses' i una vintena d'alcaldes de la comarca, han reclamat ampliar les carreteres, moltes de les quals d'un carril per sentit i sense voral, una situació que, asseguren, contribueix a l'alta sinistralitat. Segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel Govern, han advertit que "fins que no veiem maquinària aquí no ens ho creurem".
La protesta ha arrencat aquest diumenge a dos quarts de deu del matí a la rotonda de Serra de Daró i ha reunit prop de 400 persones que han recorregut el tram de la GI-643 fins a Mar Bahí, en direcció Gualta. A la mobilització hi ha participat veïns, ciclistes, una vintena de tractors i també alcaldes de la zona, per escenificar la unitat del territori per reclamar actuacions urgents a la xarxa viària.
La Plataforma 'Prou excuses' ha assegurat que les carreteres del Baix Ter acumulen una sinistralitat "inacceptable" i han afirmat que, des que es van constituir, s'hi registra un accident aproximadament cada quinze dies. Un dels seus membres, Francesc Baquer, ha remarcat que la reivindicació no implica construir noves infraestructures, sinó per adequar les existents als criteris de seguretat que fixa la normativa. Segons ha explicat, moltes de les vies de la zona tenen una plataforma d'uns sis metres d'amplada, sense voral, quan la normativa estableix carrils de 3,5 metres i vorals d'entre un i un metre i mig a cada costat. També ha subratllat que qualsevol actuació s'ha de fer "amb respecte pel territori i pel paisatge, un dels valors pels quals el Baix Ter és reconegut".
En la mateixa línia, l'alcaldessa de Serra de Daró, Glòria Marull, que ha insistit que la principal demanda és disposar de carreteres "segures" per als desplaçaments dels veïns. Ha lamentat el mal estat d'alguns trams, amb l'asfalt deteriorat i sense voral, i ha defensat que les obres són imprescindibles per garantir la seguretat de les persones que cada dia es desplacen per feina, per portar els fills a l'escola o simplement per moure's entre municipis.
Marull, a més, ha valorat positivament que el projecte d'ampliació del tram entre Parlavà i Serra de Daró ja es trobi en exposició pública, una fase que, segons ha recordat, "no s'hi havia arribat mai". Tot i això, ha admès que el territori rep anuncis amb prudència, després d'anys de promeses incomplertes.
En aquest mateix sentit, Baquer ha advertit que "un anunci no pot aturar una reivindicació col·lectiva". Tot i assegurar que "qualsevol anunci és benvingut", ha recordat que "venim de dècades d'anuncis i no s'ha executat res". Ell mateix va tenir un accident a la carretera on s'han manifestat aquest diumenge l'any 2004 amb la seva mare i els seus germans, i ha assegurat que des de llavors "res ha canviat". "Fins que no veiem maquinària a les carreteres no ens ho creurem", ha assegurat.
"Pels altres, calen mesures ja"
La manifestació també ha volgut homenatjar les persones mortes en aquestes carreteres durant els últims anys. De fet, dues familiars d'aquestes víctimes han encapçalat la manifestació. Una és la Carme Bonilla, que va perdre el seu marit el 10 de desembre de l'any passat. "Ell venia tant tranquil del metge i un camió se'l va emportar a Gualta", ha explicat a l'ACN. De bracet, la Dolors Cateura. El seu fill és l'última víctima mortal registrada. Tenia 49 anys, anava amb moto i va xocar amb un cotxe a Serra de Daró fa menys d'un mes, el 7 de juliol. "A nosaltres ja no ens soluciona res, però per altres calen mesures. És necessari que ho facin ja!", han dit.
Més enllà de l'ampliació de les carreteres, la plataforma també reclama una millora del transport públic i de la mobilitat perquè els desplaçaments a peu o en bicicleta es puguin fer de manera més segura. Segons Baquer, "la mobilitat col·lectiva no està satisfeta".
La plataforma compta amb el suport institucional del territori. Fins ara, 21 ajuntaments del Baix Ter han aprovat mocions de suport a les seves reivindicacions.
50 milions d'euros
Fa unes setmanes, la Generalitat va anunciar que preveu invertir prop de 50 milions d'euros per millorar la xarxa viària del Baix Ter amb un conjunt d'actuacions destinades a incrementar la seguretat en alguns trams amb més accidentalitat. El paquet inclou l'eixamplament de carreteres, la construcció de noves rotondes, la reordenació d'accessos, la renovació del ferm i la creació d'itineraris per a vianants en diverses vies de la zona.
Segons el calendari anunciat pel Departament de Territori, les primeres obres que es licitaran aquest 2026 seran les dels trams entre Verges, Colomers, Parlavà i Serra de Daró. La resta d'actuacions es desenvoluparan de manera progressiva a mesura que se'n completin els projectes i els tràmits administratius, amb l'objectiu que es puguin licitar a partir del 2027.
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