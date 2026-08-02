Evacuen quatre persones d'una embarcació encallada entre les roques a Palafrugell
Bombers i Salvament Marítim han pogut treure-la i els afectats han resultat il·lesos
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Quatre persones han estat evacuades d'una embarcació que havia quedat encallada entre les roques a la zona del Mirador de la Musclera, a Palafrugell. L'avís ha arribat a les 16.26h d'aquest diumenge i hi han anat els Bombers i Salvament Marítim.
Els cossos de salvament han pogut desencallar l'embarcació i les quatre persones han resultat il·leses. Els Bombers hi han enviat dues dotacions.
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