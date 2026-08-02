La festa major de Platja d’Aro 2026 convida a tothom a gaudir de prop de 50 activitats i als veïns i comerços a engalanar balcons i aparadors
L’Ajuntament ofereix gratuïtament domassos i banderoles amb el nou emblema municipal
Per primer cop, la Festa Major inclourà un acte institucional per reconèixer la tasca d'entitats i empreses, seguit pel pregó d'ARION i concerts locals.
Platja d’Aro celebra del 12 al 16 d’agost la Festa Major 2026, amb prop de 50 activitats a l’aire lliure -especialment a l’entorn de la Plaça del Mil·lenari-, i gairebé totes gratuïtes. L’agenda d’actes ofereix una proposta que té la voluntat d’esdevenir atractiva per a tots els públics i totes les edats, on la música, l’animació infantil i la cultura popular són les grans protagonistes de la programació dissenyada per la regidoria de d’Acció Cultura i Comunitària de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró amb consens amb la Comissió de Festes i la col·laboració de les entitats locals. Per tercer any consecutiu el cartell és una obra de la il·lustradora Marisa Martínez, donant continuïtat als personatges protagonistes del mateix.
Després de recuperar les barraques, el pregó d’obertura protagonitzat per representants de la societat civil o programar activitats nascudes des de les entitats locals, es busca la complicitat de veïnes i veïns a l’hora d’engalanar la ciutat. D’una banda, l’Ajuntament distribueix per segon any consecutiu i gratuïtament -però amb unitats limitades- domassos de roba amb el nou emblema municipal per penjar als balcons i façanes de pisos i cases particulars. I alhora també banderoles festives de roba, amb els colors i el dibuix de l’emblema perquè botigues, comerços i serveis puguin engalanar els aparadors i recepcions dels establiments. Així qui vulgui lluir el domàs el podrà recollir el dijous 6, divendres 7, dilluns 10 i dimarts 11 d’agost al Palau d’Esports i Congressos (9-20 h), al Centre Cívic Vicenç Bou (9-13 h i 15-19 h) i a l’Oficina de Turisme de Platja d’Aro (9-21 h). Els mateixos dies i horari ho podran fer els comerços que vulguin banderoles i també sol·licitar-ho a l’Associació d’Empresaris AdEM.
El lligam amb la comunitat es reforça enguany amb la celebració per primera vegada d’un acte institucional d’inici de la Festa Major (dimecres 12 d’agost · 19 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament) per reconèixer la tasca de les entitats, empreses i organitzadors que la fan possible. Justa abans inici de la batucada itinerant de Trastok’s Street Band que clourà a la Plaça de l’Ajuntament on des del balcó de la Casa de la Vila on l’entitat local Associació de Restauració i Oci Nocturn ARION protagonitzarà el pregó d’enguany (20 h). La jornada es clourà amb el concert de formació local Gospel d’Aro, amb 35 membres i 15 anys de trajectòria (Plaça Major · 21 h). També enguany repeteix la instal·lació del Punt Lila-Punt Segur a la Plaça del Mil·lenari. Justament, aquesta plaça serà l’escenari de la majoria d’actuacions musicals.
També hi haurà activitats esportives per a tothom: taller i torneig d’exhibició de platja de flag football, sessions de full body, body balance i ActivaDance, regata de vela (amb la possibilitat de participar-hi com a navegant), torneig d’escacs i la Festa del mou-te! ambcaminades populars i inclusives i cursa competitiva amb inscripció solidària en favor de la Fundació Esclerosi Múltiple. Entre les propostes més populars destaquen: concursos de captura de síndries i d’aneguets de goma, vermut i botifarrada popular, torneig de botifarra, cercavila de capgrossos amb La Colla de la Vall amb xaranga, trotabars amb batucada, el monòleg d’homenatge a Eugenio o el correfoc estàtic Raval dels Diables de Tordera. La mainada podrà gaudir de l’hora del conte amb La Cia. Deliri, d’un escape room a l’aire lliure, del concert de La Dona del Sac o del Petit Mercat de jocs i joguines de segona mà.
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