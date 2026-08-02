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Palafrugell dona suport al Correllengua 2026 i impulsarà una activitat sobre Josep Maria Espinàs

L'acord municipal remarca el paper del català com a llengua comuna i element de cohesió, i preveu una activitat cultural a la Biblioteca Municipal dedicada a l'escriptor barceloní

Ple municipal de Palafrugell del juliol.

Ple municipal de Palafrugell del juliol. / Ajuntament de Palafrugell

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Redacció

Redacció

l Ple municipal de Palafrugell ha aprovat una moció de suport al Correllengua 2026, una iniciativa impulsada per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) que enguany arriba a la seva 30a edició i que reivindica l'ús social del català arreu dels territoris de parla catalana.

L'acord aprovat expressa el suport de l'Ajuntament al Correllengua com a instrument de la societat civil a favor de la plena normalització de la llengua catalana, de la seva presència en l'espai públic i de la seva unitat. La moció també remarca el paper del català com a llengua comuna i com a element de cohesió en una societat diversa.

El text aprovat preveu donar suport a les entitats i grups del municipi que estiguin interessats a organitzar activitats vinculades al Correllengua. En aquest sentit, l'Ajuntament es compromet a facilitar la infraestructura i l'ajuda necessàries per al desenvolupament de les propostes que es puguin programar al municipi.

La moció també inclou el compromís de fer pública aquesta iniciativa i estendre-la als àmbits propis de l'Ajuntament, així com donar suport a les accions de voluntariat promogudes per la CAL per facilitar l'aprenentatge i l'ús oral del català, especialment entre la població nouvinguda.

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L'acord també preveu organitzar una activitat cultural a la Biblioteca Municipal relacionada amb l'escriptor Josep Maria Espinàs i Massip, a qui es dedica el Correllengua 2026.

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