Vessaments d'aigües residuals a la urbanització Mas Nou de Platja d'Aro encenen l'alerta ambiental
L'Ajuntament de Castell d'Aro actuarà per aturar l'aflorament de residus, que provindrien de fosses sèptiques
Àfrica Benavente
El Grup Natura Sterna ha denunciat l'existència de diverses fuites d'aigües residuals a la urbanització Mas Nou, a Castell d'Aro. Alerta que aquesta situació «podria estar contaminant aqüífers, fonts i rieres, amb possibles conseqüències pel medi natural i la salut pública». L'entitat reclama una actuació per resoldre el problema que, assegura, tindria a veure amb les fosses sèptiques, en aquesta urbanització no recepcionada. L'Ajuntament diu que actuarà d'ofici per evitar que els vessaments continuïn afectant l'ecosistema.
Segons explica el president de l'associació, Jaume Ramot, «les filtracions tenen l'origen en el mal funcionament i manteniment d'algunes fosses sèptiques». Aquest sistema de tractament és habitual a les urbanitzacions no connectades a la xarxa pública de clavegueram. Ramot remarca que el sistema és «perfectament vàlid sempre que se'n faci un manteniment adequat». El problema, afirma, apareix quan «les fosses no es buiden o no funcionen correctament, fet que provoca desbordaments d'aigües residuals».
En aquest sentit, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, consultat pel Diari de Girona, explica que en tractar-se d'una urbanització no recepcionada, les actuacions de reparació d'aquests incidents corresponen als propietaris. Però precisa que hi ha excepcions; és el cas actual, quan afecta el medi natural.
El consistori assegura que ha programat una visita amb els serveis tècnics municipals, una empresa externa i els serveis d'Aqualia per fer les avaluacions pertinents, pressupostar la reparació i executar l'actuació necessària.
S'haurien detectat almenys quatre punts visibles on les aigües fecals afloren a la superfície i baixen pels carrers de la urbanització, segons l'entitat, que també afirma haver detectat «una riera on es veuen tovalloletes i restes d'aigües residuals», tot i que no han pogut determinar-ne l'origen exacte de l'abocament. A més assegura que la complexitat del cas és «esbrinar en quina parcel·la tenen el problema», ja que les aigües surten en llocs molt diversos, «des d'esquerdes fins a parcel·les o al mig del carrer».
El Grup Natura Sterna relaciona aquesta problemàtica amb els resultats de les analítiques que, des de fa anys, es fan a diverses fonts a Castell d'Aro. Segons Ramot, aquestes anàlisis «han detectat reiteradament la presència de bacteris amb indicadors de contaminació fecal, motiu pel qual les fonts disposen de cartells advertint que l'aigua no és apta per al consum».
L'entitat considera que la filtració d'aigües residuals al subsol pot afectar la qualitat dels aqüífers i dels cursos d'aigua, alterant els ecosistemes i perjudicant la fauna aquàtica. També alerta dels possibles riscos sanitaris derivats del contacte amb aigües residuals.
L'Ajuntament afegeix que, malgrat que l'origen del problema es trobaria en una xarxa privada, actuarà d'ofici per evitar l'afectació i, tot seguit, seguirà al fil per cercar les responsabilitats corresponents.
Les limitacions d'una urbanització no recepcionada
Segons el president del grup, el problema està estretament relacionat amb el model urbanístic del Mas Nou. En tractar-se d'una urbanització no connectada a la xarxa pública, la responsabilitat del manteniment de les fosses sèptiques recau en els propietaris dels habitatges.
És per això que considera que la millor solució implica «connectar la urbanització a la xarxa pública de sanejament».
El col·lectiu ecologista, però, subratlla que la seva funció és «posar en coneixement una problemàtica ambiental que considera greu i reclamar que les administracions competents actuïn per identificar l'origen dels vessaments i evitar que es continuïn produint».
Subscriu-te per seguir llegint
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Una jubilada es construeix una cabana al bosc de Girona i hi viu amb una pensió de 800 euros
- Les imatges del lliurament de diplomes als futurs mossos d'esquadra i policies locals a Montmeló
- Més de 200 aspirants a mossos i policies locals de les comarques gironines es graduen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
- L'OCU desaconsella aquest tipus de targeta bancària: 'És cara i pot afavorir el sobreendeutament
- La Seguretat Social ho confirma: aquests són els jubilats que cobraran fins a un 25% més de pensió a partir del 28 d'agost del 2026
- Troben un cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar
- Nou canvi fiscal als carburants a partir de l’1 d’agost: així pot afectar els preus