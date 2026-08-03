Calonge i Sant Antoni reivindica unes platges accessibles durant el Mulla't per l'Esclerosi Múltiple
El servei municipal '"La platja a l'abast de tothom" ha registrat un augment del 26% en banys assistits durant l'estiu, superant els 600 usuaris
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni referma el seu compromís amb l'accessibilitat i la inclusió a la platja coincidint amb una nova edició del Mulla't per l'Esclerosi Múltiple. Aquest diumenge, la platja de Sant Antoni va acollir una jornada dedicada a la sensibilització, la solidaritat i la promoció d'un litoral accessible per a tothom.La jornada també va servir per posar en valor el servei municipal "La platja a l'abast de tothom", una iniciativa en funcionament des de l'any 2003 que facilita el bany assistit a persones amb mobilitat reduïda. Aquest any s'han superat els 600 banys assistits.
Al llarg del matí es van celebrar les activitats del Mulla't, impulsades per la Fundació Esclerosi Múltiple, així com un bateig inclusiu de paddle surf adaptat, organitzat amb la col·laboració de l'entitat Superando. La proposta va permetre que persones amb diversitat funcional poguessin practicar aquest esport en un entorn adaptat i segur.
El servei del qual disposa Calonge està ubicat a la platja de l'espigó Costa Brava de Sant Antoni i ofereix suport tant a usuaris particulars com a grups organitzats amb reserva prèvia. Durant la temporada hi participen entitats de les comarques gironines com MIFAS, Creu Roja, Fundació Ramon Noguera, Oxalis, Amistat, POTS o Esguard.
Cadires ambfíbies i zones d'ombra
Els usuaris disposen de personal especialitzat que els acompanya durant el bany, així com de cadires amfíbies, zones d'ombra adaptades i altres recursos que garanteixen que puguin gaudir de la platja amb seguretat, autonomia i en igualtat de condicions.
Les dades dels darrers anys evidencien el creixement i la consolidació del servei. Si el 2021 es van registrar 664 banys assistits, la xifra va augmentar fins als 870 serveis durant l'estiu passat. Aquest 2026, quan encara no ha finalitzat la temporada, ja s'han superat els 600 banys assistits.
En paral·lel, l'Ajuntament ha impulsat diverses actuacions per millorar l'accessibilitat del litoral. Entre les principals actuacions destaquen la substitució de les passeres de plàstic per passeres de formigó, la instal·lació d'onze línies de vida i cinc baranes d'acer inoxidable, una nova dutxa adaptada per al servei de bany assistit, l'eliminació de barreres arquitectòniques a la zona de la infermeria i del canviador adaptat, així com la remodelació de nou accessos a les platges, ampliats fins als 1,80 metres d'amplada per facilitar la mobilitat.
Amb aquesta jornada, Calonge i Sant Antoni ha reafirmat la seva aposta per unes platges més accessibles, inclusives i obertes a tothom, alhora que s'ha sumat un any més a la campanya solidària Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, contribuint a sensibilitzar la ciutadania i a donar suport a la recerca sobre aquesta malaltia.
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