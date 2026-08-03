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El Campus d'estiu Jove de Palamós tanca la seva 22a edició amb la formació de 44 joves premonitors

Aquesta proposta lúdica i formativa pretén ampliar la visió dels joves en l'educació en el lleure, facilitant el seu futur accés al títol de monitors

Els participants al Campus en l’acte de cloenda de divendres passat

Els participants al Campus en l’acte de cloenda de divendres passat / Ajuntament de Palamós

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Redacció

Redacció

Palamós

El Campus d'estiu Jove va finalitzar ha posat punt final a la seva 22a edició aquest passat divendres en la cloenda celebrada a l'Aula d'Aprenentatge de Palamós, on els participants van rebre els diplomes acreditatius del curs de premonitors i premonitores.

El campus és una proposta lúdica i formativa que combina activitats de lleure amb un curs de premonitoratge, que permet ampliar la visió i anticipació en aquest camp, per a aquells joves que posteriorment vulguin aconseguir el títol de monitors i monitores de lleure.

Un total de 44 palamosins i palamosines d'entre 13 i 17 anys han participat aquest any en l'activitat, impulsada pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Palamós i gestionada i realitzada pels formadors i monitors de l'Escola d'educadors en el lleure l'Empordà.

Coincidint amb el tancament del campus, va tenir lloc aquest acte de lliurament dels títols acreditatius de la formació rebuda. Es tracta de la certificació corresponent al curs de premonitors/es, que acredita 30 hores de formació. Aquest acte de cloenda va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, que acompanyada del director i monitors del Campus Jove, va fer entrega d’aquestes titulacions a tots els joves participants.

Diferents nivells i activitats

El curs consta de tres nivells en funció de l’edat dels participants, concretament: PreBàsic, d’entre 13 i 14 anys; Pre-1 d’entre 14 i 16 anys; i Pre-2 dels 16 als 17 anys.

Pel que fa a les activitats que es programen, es destaquen les que treballen àmbits com els jocs, els tallers i les dinàmiques de grup, entre altres propostes al voltant de l’educació en el lleure.

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Tota aquesta activitat lúdica i formativa permet una visió àmplia i anticipada en aquest camp als joves integrants del Campus, amb l’objectiu de facilitar-los l’accés, si així ho desitgen, per a l’obtenció del títol de monitors i monitores d’educació en el lleure, mitjançant el curs que en aquest cas és adreçat a joves a partir de divuit anys i que també es pot fer a Palamós.

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