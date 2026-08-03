Una nova avaria en una canonada d'aigua a la Bisbal d'Empordà deixa sense subministrament la ciutat
És la tercera ruptura en només dos dies de la instal·lació que és de fibrociment i té més de 40 anys
Una nova avaria en una canonada d'aigua a la Bisbal d'Empordà deixa sense servei la ciutat. Es tracta de la tercera ruptura que pateix aquesta canonada de fibrociment i que té més de 40 anys d'antiguitat. La incidència d'aquest dilluns ha provocat que el dipòsit, d'una banda, no rebés prou aigua i, de l'altra, que s’anés buidant progressivament. De seguida s'han mobilitzat camions cisterna que han portat aigua al dipòsit, però no ha estat suficient per abastir la demanda. Mentre duri aquesta avaria, l'Ajuntament ha previst camions cisterna amb aigua pels veïns que ho necessitin i que estarà al geriàtric municipal. A banda, el consistori té previst substituir la canonada per una de nova i ja s'ha licitat per 750.000 euros.
A aquesta situació -habitual a la Bisbal d'Empordà- cal afegir-hi altres incidències recents, que no han permès garantir uns nivells suficients d'aigua al dipòsit municipal. En concret, a mitjans del mes de juny es van produir grans pèrdues d'aigua arran de la reparació de la canonada de distribució, que és la que connecta el dipòsit a la xarxa d'abastament pel carrer Canigó i que també es troba en procés de licitació. A això, s'hi afegeix tres avaries successives a la canonada d'impulsió, a banda de les patides aquests dos darrers dies, així com el consum d’aigua del dipòsit de Sant Pol per a l’extinció de l’incendi de les Gavarres.
Durant tot aquest període, el dipòsit s’ha mantingut a nivells baixos i s'ha anat reomplint amb camions cisterna per mantenir el servei en la mesura del possible, segons informa l'Ajuntament de la Bisbal. El conjunt d'aquestes incidències ha dificultat de manera continuada la recuperació dels nivells òptims del dipòsit.
En un comunicat, el consistori lamenta les molèsties que aquesta situació està ocasionant a la ciutadania, especialment en ple període estival. També ha confirmat que la companyia d’aigua treballa de manera ininterrompuda per reparar les avaries, recuperar el nivell del dipòsit i restablir el servei tan aviat com sigui possible.
Un cop es recuperi la normalitat, i fins que finalitzin les obres de substitució de la canonada d’impulsió, l’Ajuntament demana a la ciutadania que faci un consum moderat d’aigua.
- Començar de 0 a un altre país: la mestra figuerenca que ha fet dels canvis una manera de viure
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Un cotxe es desfrena i cau a l'aigua al port de Palamós
- Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro
- La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
- Urbanisme de Girona ajorna la modificació per al nou institut Comtessa Ermessenda per un informe ferroviari pendent
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)