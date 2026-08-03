Palafrugell detecta un increment "rellevant" de la venda de droga a domicili a l'estiu
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La Policia Local de Palafrugell ha detectat un increment "rellevant" de la venda de droga a domicili especialment en els nuclis habitats de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Una situació que es dona, d'una banda, per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu -que multiplica per quatre la població global- i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la Policia Local de Palafrugell, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra, perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se els agents, en comptes d'intentar marxar corrent.
I és que el tràfic de drogues és una de les principals preocupacions de la Policia Local de Palafrugell. En els darrers mesos s'ha intensificat amb "més pressió" en espais on els agents saben on se'n ven. A més, amb la incorporació de la unitat K-9 canina de la Policia Local les actuacions s'han convertit en molt menys "agressives" que anteriorment, quan la policia havia d'escorcollar aquelles persones que sospitaven que portaven alguna substància.
Ara, en canvi, la detecció és "més fàcil i més segura", tant pels agents com pels detinguts, explica l'inspector en cap de la Policia Local de Palafrugell, David Puertas. L'inspector explica que si la gossa marca que hi ha droga ho fa de manera discreta i "gairebé sempre o trobem la droga o l'embolcall perquè ja l'ha consumit". Puertas, però, explica que en molts casos recullen les substàncies del terra, perquè el traficant les ha llançat.
Una actitud diferent de la que tenien abans d'incorporar la canina quan el sospitós marxava quan veia la policia sense tirar les substàncies. A tot això, explica Puertas, també els ajuda la feina que fa el dron que dona informació prèvia als agents per actuar. "Ens permet saber què està passant o què ha passat en una plaça o un carrer en concret abans d'entrar", explica.
"Repartiment a domicili"
Aquesta pressió policial ha fet que durant els mesos d'estiu quan Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu s'omplen de turistes hagi proliferat una nova forma de venda de droga, l'anomenat "delivery". Puertas explica que amb més turistes "més demanda" i això els traficants ho saben. Abans, tenien els punts de distribució a punts determinats de Palafrugell o a les platges dels nuclis habitats.
Arran de la intensificació dels controls, tant a peu com de trànsit, els traficants han variat a repartir la droga a domicili. Habitualment és una persona jove que es desplaça amb patinet o bicicleta, per tal de passar més desapercebut, i amb la dosi exacta que han pactat el traficant amb el client. Això, reconeix Puertas, dificulta la feina de control, però diu que almenys "és bo haver desplaçat del carrer i les places" la venda de doga.
"Fa anys anaven a les platges i veies com oferien les substàncies. Aleshores nosaltres actuàvem quan teníem sospites que s'estava traficant i escorcollàvem el sospitós. Ara no, ara van al domicili i amb la dosi específica que han pactat prèviament", diu Puertas.
Trànsit i controls
Una altra de les preocupacions de la Policia Local de Palafrugell són els controls de trànsit. Puertas explica que serveixen per lluitar contra el tràfic de drogues i contra lladres o persones que cometen delictes, més enllà de detectar persones que condueixen begudes o drogades.
En aquest sentit, l'inspector destaca la importància que també té el dron per poder detectar aquelles persones que intenten burlar els controls. "Ens trobem de tot, gent que fuig pel mig dels camps o per camins de carro, però el dron ho detecta i els podem interceptar", diu.
Puertas assenyala que en alguns casos són persones que condueixen anant begudes o drogades, però que en d'altres són lladres. "Quan escorcollem els cotxes ens trobem que porten mòbils que han robat d'un local d'oci nocturn o carteres", explica.
Dispositiu dimensionat
Des de la Policia Local de Palafrugell cada any es prepara "a consciència" el dispositiu d'estiu per l'increment de visitants. No només pels que s'estan diverses setmanes al municipi, sinó també en els casos de visites d'un dia i que es veuen intensificats per esdeveniments com el festival de Cap Roig o la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que aquest any es va suspendre per l'incendi a les Gavarres, però que va requerir un preparatiu previ igualment.
Puertas explica que incorporen agents interins que fan tasques policials de vigilància i patrullatge "normals" i que els permet "donar seguretat" i que adverteixen si hi ha necessitat d'intervenir. Finalment, Puertas també explica que els beneficia que els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu siguin "culs de sac" per poder enxampar els delinqüents, ja que no tenen vies fàcils per sortir del municipi.
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