Rescaten el conductor d'un cotxe bolcat després d'un accident amb un camió a Sant Feliu de Guíxols
El sinistre ha deixat un ferit i ha mobilitzat Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local i el SEM
Àfrica Benavente
Una persona ha resultat ferida aquest dilluns a la tarda després que el cotxe que conduïa bolqués arran d'un accident amb un camió a la carretera de Girona, a Sant Feliu de Guíxols.
Els serveis d'emergència han atès el conductor, que, segons un testimoni, hauria estat extret prèviament del vehicle per un ciutadà abans de l'arribada dels equips de rescat. En l'arribada dels Bombers, han comprovat que no quedava ningú dins el turisme i posteriorment, el SEM ha traslladat la víctima a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha ingressat en estat menys greu.
L'avís de l'accident s'ha rebut a les 15.07 hores. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, efectius de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Malgrat l'aparatositat de l'accident, el sinistre no ha provocat víctimes mortals.
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