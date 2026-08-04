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El Baix Empordà impulsa la rehabilitació energètica dels habitatges

Es posa en marxa GiDomus, un projecte pilot de suport gratuït i integral per a edificis plurifamiliars que es presentarà el 29 de setembre

El Consell Comarcal impulsa la rehabilitació energètica d’edificis residencials

El Consell Comarcal impulsa la rehabilitació energètica d’edificis residencials / Consell Comarcal del Baix Empordà

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Redacció

Redacció

Les comunitats de propietaris del Baix Empordà podran accedir a un nou servei gratuït d'assessorament per rehabilitar energèticament els seus edificis. La iniciativa forma part d'una prova pilot impulsada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i la Fundació Europace a través del projecte GiDomus, que facilitarà la planificació de les obres, l'accés a subvencions i les diferents opcions de finançament disponibles.

La prova pilot té com a objectiu impulsar la renovació del parc residencial de la comarca i fomentar actuacions que millorin l'eficiència energètica dels edificis. Per això la iniciativa s'adreça especialment a les comunitats de propietaris que hagin de dur a terme obres de rehabilitació i necessitin suport tècnic i administratiu per fer-les realitat.

A través de GiDomus, les comunitats participants rebran un servei integral d'acompanyament durant tot el procés que inclourà assessorament per determinar quines actuacions són les més adequades per a cada edifici, suport en la selecció dels equips tècnics i de les empreses encarregades d'executar les obres, així com la gestió de les subvencions, els incentius fiscals i les opcions de finançament disponibles i es desplegarà en col·laboració amb els ajuntaments que decideixin adherir-s'hi i amb els administradors de finques dels municipis participants, que actuaran com a interlocutors amb les comunitats de propietaris.

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El programa es presentarà als ajuntaments interessats el 29 de setembre al Parc de la Universitat de Girona, dia també que s'inaugurarà l'oficina de finestreta única de GiDomus al Baix Empordà, coincidint amb l'obertura de les oficines de l'Alt Empordà i la Selva. Punts centralitzats d'atenció per facilitar la gestió dels projectes de rehabilitació energètica a les respectives comarques.

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