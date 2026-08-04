Un ciclista reusulta ferit greu en accident a la GI-664 a Sant Sadurní de l'Heura
El SEM l'ha evacuat amb helicòpter a l’Hospital Trueta
Un ciclista ha resultat ferit greu aquest dimarts al migdia després de patir una caiguda a la carretera GI-664, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.
L’accident s’ha produït cap a tres quarts de dotze, al punt quilomètric 3,2, a l’altura de Sant Sadurní de l’Heura. Per causes que encara no han transcendit, el ciclista ha caigut i ha quedat estès al mig de la via, segons el Servei Català de Trànsit.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat per atendre l’emergència. El ferit, en estat greu, ha estat evacuat en helicòpter fins a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona.
També s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat per donar suport en l’actuació.
Els Mossos d’Esquadra de Trànsit s’han fet càrrec de l’atestat per aclarir les circumstàncies de l’accident.
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