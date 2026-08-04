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Un ciclista reusulta ferit greu en accident a la GI-664 a Sant Sadurní de l'Heura

El SEM l'ha evacuat amb helicòpter a l’Hospital Trueta

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / ACN

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Eva Batlle

Eva Batlle

Un ciclista ha resultat ferit greu aquest dimarts al migdia després de patir una caiguda a la carretera GI-664, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.

L’accident s’ha produït cap a tres quarts de dotze, al punt quilomètric 3,2, a l’altura de Sant Sadurní de l’Heura. Per causes que encara no han transcendit, el ciclista ha caigut i ha quedat estès al mig de la via, segons el Servei Català de Trànsit.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat per atendre l’emergència. El ferit, en estat greu, ha estat evacuat en helicòpter fins a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona.

També s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat per donar suport en l’actuació.

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Els Mossos d’Esquadra de Trànsit s’han fet càrrec de l’atestat per aclarir les circumstàncies de l’accident.

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