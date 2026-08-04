Els Comuns reclamen més vigilància i ajuts als municipis pels sabotatges de boies a Castell-Cap Roig
La formació pregunta al Govern si reforçarà la vigilància, investigarà els robatoris i ajudarà Palamós, Mont-ras i Palafrugell a reposar les delimitacions de seguretat
Els Comuns han demanat explicacions al Govern pels sabotatges i la desaparició reiterada de boies de seguretat en diverses cales de l’espai protegit de Castell-Cap Roig. La formació reclama més vigilància per evitar nous incidents i ajuts econòmics per als municipis de Palamós, Mont-ras i Palafrugell, que han d’assumir el cost de reposar aquest material.
Els diputats David Cid i Lluís Mijoler han registrat una bateria de preguntes al Parlament després dels fets denunciats a finals de juliol per entitats com SOS Costa Brava. Els sabotatges han afectat les boies instal·lades en zones com el Crit, Font Morisca, cala Estreta i cala Corbs, algunes de les quals van desaparèixer pocs dies després de ser col·locades.
Segons exposen els Comuns, no es tracta d’un fet puntual, ja que aquests episodis es repeteixen des del 2024. Per aquest motiu, pregunten quines actuacions té previst impulsar l’executiu català per impedir noves sostraccions i garantir que les boies es puguin reposar amb rapidesa.
Seguretat dels banyistes i protecció ambiental
La formació recorda que aquestes delimitacions són necessàries per garantir la seguretat dels banyistes i evitar conflictes amb les embarcacions que naveguen o fondegen a prop de la costa. També destaquen que les boies contribueixen a protegir els hàbitats marins i, especialment, les praderies de posidònia davant el fondeig irregular.
La reposició reiterada del material, assenyalen, genera una despesa important per als ajuntaments afectats, que sovint disposen de recursos limitats. Els Comuns volen saber si la Generalitat habilitarà ajuts extraordinaris o algun mecanisme de suport econòmic per finançar les noves boies.
També plantegen incorporar sistemes de geolocalització i altres mecanismes de protecció que permetin detectar-ne la desaparició, localitzar-les i dificultar nous sabotatges.
Reclamen una investigació
Les preguntes parlamentàries també s’adrecen al Departament d’Interior. Els diputats demanen si els Mossos d’Esquadra i la Policia Marítima reforçaran la vigilància preventiva a la zona i si s’ha iniciat alguna investigació per identificar els responsables dels robatoris o desperfectes.
Finalment, els Comuns reclamen una ordenació coordinada dels usos marítims a Castell-Cap Roig que reguli la navegació i el fondeig recreatiu. La formació també demana que s’avaluïn els possibles danys provocats sobre els hàbitats marins i que s’impulsin mesures de seguiment, inspecció i restauració ambiental.
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