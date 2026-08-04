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Sant Feliu de Guíxols amplia i renova la flota de vehicles de la Policia Local

El consistori substitueix vehicles antics per sis unitats noves, quatre cotxes híbrids i dues motos, per millorar la sostenibilitat i l'eficàcia policial

L'alcalde Carles Motas i el regidor Josep Saballs durant la presentació dels nous vehicles de la Policia Municipal

L'alcalde Carles Motas i el regidor Josep Saballs durant la presentació dels nous vehicles de la Policia Municipal / Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

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Redacció

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha presentat aquest matí els sis nous vehicles (4 cotxes i 2 motos) que incorpora a la flota de la Policia Local. El consistori explica que la renovació permet substituir vehicles amb un alt desgast a causa de l'ús diari, al mateix temps que s'aconsegueix un parc mòbil més sostenible, modern i ajustat a les necessitats policials actuals.

Les dues motocicletes es destinaran a la unitat de trànsit del cos, ja que permeten fer una actuació ràpida i accessible a qualsevol punt de la ciutat, com per exemple en accidents de trànsit. Pel que fa als quatre automòbils, van equipats amb tot el necessari per poder desenvolupar la tasca policial.

Com a novetat, tres dels models incorporen una mampara policial que separa els agents de la persona detinguda als seients del darrere. Tots quatre cotxes són híbrids, un fet que permetrà reduir les emissions, ja que durant la tasca urbana tenen prou autonomia per funcionar amb la part elèctrica.

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L'ampliació i substitució del parc mòbil es deu a les noves necessitats de la Policia Local de Sant Feliu, que ha tingut un augment de la plantilla i també fa un ús diari i intensiu dels vehicles. A més, referma l'aposta que s'ha fet des del consistori per tal de «professionalitzar i dotar de tots els recursos possibles el cos policial».

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