La Bisbal d’Empordà inicia per la via d’emergència la renovació d’un tram clau de la canonada d’aigua després de les avaries
La intervenció permetrà substituir un quilòmetre de la canonada d'aigua deteriorada per fibrociment i amb més de quatre dècades d'antiguitat
La Bisbal d’Empordà executarà per la via d’emergència la substitució d’aproximadament un quilòmetre de la canonada d’impulsió que transporta l’aigua des dels pous fins al dipòsit municipal, després de les reiterades avaries registrades durant les darreres setmanes. Les incidències, sumades al deteriorament de la infraestructura, han provocat interrupcions en el subministrament d’aigua i han evidenciat la necessitat d’una actuació immediata.
Les avaries han afectat tant la canonada de distribució del carrer Canigó, que connecta el dipòsit amb la xarxa d’abastament, com, especialment, la canonada d’impulsió situada als camins sota Castell d’Empordà, a l’entorn de la Volta del Xiprer. Ambdues instal·lacions, construïdes amb fibrociment i amb més de quatre dècades d’antiguitat, presenten un deteriorament progressiu que ha comportat incidències recurrents, informa l'Ajuntament.
El cap de setmana passat es van produir fins a tres avaries a la canonada d’impulsió, l’última durant la matinada de dilluns. Aquesta situació va provocar el buidatge complet del dipòsit municipal, que ja es trobava en nivells molt baixos malgrat les aportacions continuades d’aigua mitjançant camions cisterna. Com a conseqüència, es va haver d’interrompre el subministrament.
Segons el govern, l’afectació va ser desigual segons les zones del municipi. Als sectors on l’aigua arriba per gravetat, la incidència es va limitar principalment a una disminució puntual de la pressió i el servei es va recuperar en menys de tres hores en la majoria dels casos. En canvi, les zones elevades, com la part alta de la urbanització de Sant Ramon i la zona del convent, van ser les més perjudicades, ja que els sistemes de bombeig no poden funcionar sense una pressió mínima a la xarxa. En aquests punts, el subministrament no es va restablir fins a les primeres hores d’aquest dimarts.
Actuació immediata
L’Ajuntament ja havia adjudicat les obres de renovació de la canonada d’impulsió, però les darreres incidències han fet canviar el criteri dels serveis tècnics municipals. Les fonts municipals assenyalen que "si bé després de les avaries del 18 de juliol no es va considerar que es complissin els requisits legals per tramitar una actuació d’emergència, la situació generada aquest cap de setmana —amb el dipòsit buit, les aportacions continuades d’aigua des de mitjans de juny i la necessitat de garantir el funcionament dels hidrants per als Bombers— ha motivat la declaració d’emergència".
Això permetrà iniciar de manera immediata la substitució del tram de canonada que ha concentrat la major part de les avaries registrades aquest estiu.
Les obres seran executades per AQLARA Ciclo Integral del Agua, SAU, empresa adjudicatària del projecte de renovació de la infraestructura. El cost de l’actuació quedarà integrat, en gran part, dins la inversió ja adjudicada, valorada en 745.817,50 euros.
Per facilitar els treballs, es restringirà durant aproximadament quinze dies l’accés al camí rural que uneix l’escola Mas Clarà amb la zona de Castell d’Empordà. Paral·lelament, AQLARA mantindrà personal disponible durant tot el mes d’agost per intervenir amb rapidesa en cas que es produeixin noves avaries.
Una renovació llargament prevista
La necessitat de renovar les canonades d’impulsió i distribució era coneguda des de fa anys. Durant el mandat anterior es va aprovar un projecte que incloïa tant la substitució de la canonada com la construcció d’un nou dipòsit, tot i que, per limitacions pressupostàries, només es va executar aquest últim, finalitzat l’any 2024.
En l’actual mandat, els ajuntaments de la Bisbal d’Empordà i de Forallac van signar, l’agost de 2025, un conveni de finançament conjunt per renovar una infraestructura que dona servei als dipòsits dels dos municipis.
Després de l’actualització del projecte i del procés de licitació, les obres van ser adjudicades a AQLARA l’1 de juliol de 2026, amb el contracte formalitzat tres dies després. L’acta de replanteig es va signar el 30 de juliol, però la successió de noves avaries ha obligat el consistori a avançar una part dels treballs per la via d’emergència amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei d’aigua potable.
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