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El ciclista accidentat a Sant Sadurní de l’Heura està crític a l’UCI del Trueta

El ferit va ser evacuat dimarts en helicòpter a l’hospital després de caure a la carretera GI-664

Una imatge d'arxiu de la façana del Trueta.

Una imatge d'arxiu de la façana del Trueta. / David Aparicio

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Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Sadurní de l'Heura

El ciclista que va resultar ferit greu dimarts en un accident a la carretera GI-664, a Sant Sadurní de l’Heura, continua ingressat a l’Hospital Josep Trueta de Girona. El ferit es troba a l’UCI en estat crític, segons han informat fonts sanitàries aquest dimecres.

L’accident es va produir cap a tres quarts de dotze del migdia, al punt quilomètric 3,2 de la via, dins del terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.

Per causes que encara no han transcendit, el ciclista va caure i va quedar estès al mig de la carretera que uneix Cassà amb Sant Sadurní.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar tres unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat, que va traslladar el ferit fins a l’Hospital Trueta. Una dotació dels Bombers de la Generalitat també es va desplaçar fins al lloc de l’accident.

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