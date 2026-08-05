El ciclista accidentat a Sant Sadurní de l’Heura està crític a l’UCI del Trueta
El ferit va ser evacuat dimarts en helicòpter a l’hospital després de caure a la carretera GI-664
El ciclista que va resultar ferit greu dimarts en un accident a la carretera GI-664, a Sant Sadurní de l’Heura, continua ingressat a l’Hospital Josep Trueta de Girona. El ferit es troba a l’UCI en estat crític, segons han informat fonts sanitàries aquest dimecres.
L’accident es va produir cap a tres quarts de dotze del migdia, al punt quilomètric 3,2 de la via, dins del terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.
Per causes que encara no han transcendit, el ciclista va caure i va quedar estès al mig de la carretera que uneix Cassà amb Sant Sadurní.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar tres unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat, que va traslladar el ferit fins a l’Hospital Trueta. Una dotació dels Bombers de la Generalitat també es va desplaçar fins al lloc de l’accident.
Els Mossos d’Esquadra de Trànsit s’han fet càrrec de l’atestat per aclarir les circumstàncies del sinistre.
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