Dos detinguts per robar en una masia de Santa Cristina d’Aro mentre els adults eren al jardí i els menors dormien
Els lladres es van endur ordinadors, mòbils, joies i un rellotge d’alta gamma, però la policia va recuperar bona part del botí
Els Mossos d’Esquadra i les policies locals de Santa Cristina d’Aro i Platja d’Aro van detenir dilluns 3 d’agost dos homes de 47 anys amb antecedents com a presumptes autors d’un robatori amb força en una masia de Santa Cristina d’Aro.
Els fets van passar la nit anterior, entre les deu i les onze, en un habitatge que dues famílies havien llogat per passar-hi les vacances. En el moment del robatori, els adults eren a la zona de la piscina i els menors dormien a les habitacions del pis superior.
Segons la investigació policial, els assaltants van forçar una porta de fusta situada a la part posterior de la finca i van entrar a l’habitatge. Se’n van endur documentació personal, un rellotge d’alta gamma, dos ordinadors portàtils, dos telèfons mòbils, dues calculadores, un perfum, diverses joies, una cartera amb unes cent lliures esterlines i dos altaveus portàtils.
L’endemà, agents de la Policia Local de Santa Cristina d’Aro van trobar en un descampat una bossa que contenia part dels objectes denunciats, entre els quals hi havia la documentació, els dos telèfons, les calculadores i diverses targetes.
Cap a les cinc de la tarda, la Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró va identificar dos homes a l’avinguda de S’Agaró. Durant l’escorcoll, els agents els van trobar una cartera negra amb 105 lliures esterlines i dos altaveus portàtils que, segons la policia, corresponien a part del botí sostret a la masia de Santa Cristina d’Aro.
Els dos homes van ser detinguts i, posteriorment, els investigadors dels Mossos de la comissaria de Sant Feliu van escorcollar el domicili on residien, a Santa Cristina d’Aro. A l’interior hi van localitzar els dos ordinadors portàtils, un perfum i un rellotge d’alta gamma inclosos en la denúncia.
Els objectes recuperats van ser retornats als propietaris. Els detinguts, que segons els Mossos tenen antecedents policials, han de passar aquest dimecres a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
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