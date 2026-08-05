Un grup de veïns de l’Estartit, en contra de l'obertura d’una mesquita al centre del poble
Els veïns creuen que afectarà econòmicament els locals i restaurants de la zona i suposarà un problema per a la mobilitat
Un grup de veïns de l’Estartit ha mostrat el seu malestar per l'obertura d’una mesquita a la plaça del Timó, al centre del poble. Els veïns de la zona del Centre Roma creuen que la construcció de la mesquita portarà molts cotxes en una zona sense cap aparcament a prop i denuncien que no s’ha fet un estudi sobre la mobilitat que això comportarà.
A més, expliquen que es tracta d’una zona comercial i d’oci nocturn i que la instal·lació d’una mesquita allà «és un despropòsit» i «afectarà econòmicament els locals i restaurants de la zona». De fet, denuncien que l’Ajuntament ho està fent d’amagat i que se senten indefensos. «No estem en contra de la mesquita, estem en contra de la seva ubicació», diuen des d’un restaurant de la zona. Per això, demanen que es reubiqui la construcció del centre en un polígon o en un altre lloc menys cèntric.
En aquest sentit, els veïns van presentar una instància a l’Ajuntament el 9 de juliol al considerar que no consta que el planejament municipal hagi incorporat l’avaluació de les necessitats d’usos religiosos que exigeix el Decret 94/2010. A la instància, demanaven a l’Ajuntament que confirmi si ha complert amb aquesta obligació i que, si no ho ha fet, faci l’avaluació, que podria comportar una modificació del planejament urbanístic municipal. També demanaven que valori suspendre temporalment la concessió de llicències mentre ho estudia.
El consistori els va respondre assegurant que el municipi ja complia amb el Decret 94/2010 i que, per tant, no veia acreditat cap incompliment que obligués a modificar el planejament o a suspendre llicències. De totes maneres, el veïns denuncien que la resposta feia referència contínua a la mesquita de Torroella i no a la de l’Estartit. Per això, aquest dimarts han presentat una nova instància per demanar que se'ls respongui a la consulta feta inicialment i «es doni resposta a les contradiccions que es desprenen de la resposta municipal».
Per altra banda, els veïns expliquen que han fet tres reunions amb l’alcalde però no s’ha arribat a cap conclusió. Primer els van dir que des de l’Ajuntament recomanarien a la comunitat marroquina un altre lloc que no fos tan cèntric i que intentaven buscar una fórmula legal per tal de reubicar-la. Però en una segona reunió els veïns asseguren que no van donar cap solució. A més, expliquen que tenen por perquè ja hi ha hagut algun enfrontament amb persones que han anat a veure l’emplaçament on hauria d’anar la futura mesquita «sense permís».
Els veïns demanen que se segueixi el mateix procediment que es va fer amb la mesquita de Torroella; després d’un procés de negociacions i polèmiques urbanístiques, el juny de 2013 es va traslladar del carrer Figueres a un polígon industrial del municipi. «A Torroella, l’Ajuntament va fer mans i mànigues per traslladar la mesquita fora del centre i no entenem per què no fan el mateix aquí i contemplen un espai als afores amb aparcament i de fàcil accés», lamenta un dels residents. «Els veïns de l'Estartit exigim el mateix procediment que es va fer a Torroella», afegeix una altra.
Des de l’Ajuntament asseguren que ja han donat resposta als veïns a través de la instància i afirmen que es tracta d’un tema tècnic urbanístic. Des de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit no han volgut fer declaracions.
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