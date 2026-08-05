L'OPP de Palamós rep la visita de l'OPMallorcaMar per conèixer el seu model de gestió pesquera
Els representants pesquers de les Balears valoren el sistema de treball palamosí per fomentar el consum de peix fresc i de proximitat
L'Organització de Productors Pesquers de Palamós (OPP-91) va rebre aquest dilluns una delegació institucional i del sector pesquer de les Illes Balears interessada a conèixer de prop el model de gestió que impulsa l'organització palamosina.
La jornada, que es va allargar durant tot el dia, va permetre als assistents —entre els quals el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears, Joan Simonet, representants del sector pesquer balear i del Govern de Catalunya— conèixer els diferents projectes i equipaments de l'OPP-91 amb l'objectiu d'identificar bones pràctiques que puguin integrar en el seu propi model.
«Hem volgut conèixer de primera mà el que s'està fent a Palamós perquè creiem que és un model a seguir. Per això també hem vingut acompanyats de l'administració, perquè ens pugui ajudar a estudiar com implantar un model similar a les Illes Balears», va explicar el president de l’OPMallorcaMar, Pedro Mercant.
Durant la jornada, els assistents van conèixer els principals projectes que desenvolupa l'organització, des de les mesures del Pla de Producció i Comercialització fins a diversos equipaments vinculats al sector pesquer. Entre aquests destaca l'obrador de peix, destinat a elaborar producte per al consum en escoles, centres sanitaris i altres col·lectivitats, amb l'objectiu de fomentar el consum de peix fresc i de proximitat.
En aquest sentit, el director general de Pesca de les Illes Balears, Antoni M. Grau, va subratllar similituds: «La pesca de Mallorca i la de Palamós tenen moltes semblances. Compartim reptes i també una mateixa manera d'entendre el futur. El gran repte no és només pescar de manera sostenible, sinó aconseguir que la nostra gent torni a menjar el nostre propi peix».
Des de l'OPP-91 assenyalen que aquesta trobada «reforça la voluntat de compartir coneixement i teixir xarxes de cooperació entre aquestes organitzacions de productors pesquers. L’intercanvi d’experiències és una eina fonamental per avançar cap a una pesca més ben gestionada, sostenible i orientada a donar valor al producte de proximitat».
Constituïda el 2019 i reconeguda oficialment com a organització de productors el 2022, l'OPP-91 agrupa actualment 45 embarcacions del port de Palamós i treballa per millorar la comercialització del peix, impulsar una pesca responsable, preservar el patrimoni marítim pesquer i garantir el relleu generacional del sector. L'entitat és també la impulsora de la comercialització de la Gamba de Palamós Marca de Garantia.
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