Begur viatja al passat amb la XXI Fira d’Indians i el lema «Mar i Vela»
L'esdeveniment, que tindrà lloc del 4 al 6 de setembre, posarà el focus en la vida marinera, la construcció naval i les històries viscudes a bord durant les travessies transatlàntiques
Begur tornarà a convertir-se els dies 4, 5 i 6 de setembre en l’escenari d’un viatge al passat amb motiu de la XXI Fira d’Indians, una celebració consolidada que homenatja els vincles històrics entre el municipi i les Amèriques i recupera les històries dels begurencs que van emigrar a ultramar i van tornar convertits en els coneguts «indians».
Després de commemorar l’any passat el vintè aniversari, la Fira enceta una nova etapa amb una edició que porta per lema «Mar i Vela», un homenatge als vaixells, als ports i a totes les persones que van fer possible la connexió entre Catalunya i el continent americà. El mar, entès com a punt de partida i de retorn, però també com a espai d’aventura, comerç i descobriment, serà el fil conductor d’una programació que posarà el focus en la vida als ports, la construcció naval, la navegació i les històries viscudes a bord durant les llargues travessies cap a les Amèriques.
Durant tres dies, els carrers i les places del nucli històric s’ompliran d’ambientació d’època, música, teatre, mercats, tallers, visites guiades, gastronomia i activitats familiars.
La inauguració oficial tindrà lloc el divendres 4 de setembre, a les 19 hores, a la plaça Lluís Esteva i Cruañas.
«La Fira d’Indians és molt més que una festa. És una oportunitat per explicar qui som, d’on venim i com el nostre passat continua formant part de la identitat de Begur. Aquesta edició ens convida a mirar cap al mar, que va ser el punt de partida de moltes històries de vida, d’esforç i d’emprenedoria que avui integren el nostre patrimoni col·lectiu», assenyala l’alcaldessa de Begur, Maite Selva.
Mar i Vela
La temàtica d’enguany reivindica el paper fonamental que van tenir les rutes marítimes en la història dels indians. Els vaixells, els ports, els mariners i les persones vinculades als oficis de la mar van fer possible la intensa relació comercial, social i cultural que va unir Catalunya amb Cuba i altres territoris americans.
Aquest univers marítim serà present en diverses propostes culturals i divulgatives. Una de les principals serà el cicle de tres conferències «Mar i Vela: molt més que navegar», a càrrec de l’escriptora, fotògrafa i investigadora Tate Cabré. Les sessions tindran lloc a la Sala Cafè Casino dels Indians, al Casino Cultural. La temàtica també es traslladarà al carrer amb l'exposició exterior «Mar i Vela: molt més que navegar», de la mateixa Tate Cabré. L’oferta expositiva es completarà amb «Veles al port», una mostra del Museu de la Pesca de Palamós que es podrà visitar a l’Espai BacanArt.
Al llarg del cap de setmana s’han programat diversos recorreguts pel patrimoni indià del municipi i visites a la casa indiana de l’Ajuntament, amb sessions en català, castellà, anglès i francès. Com a novetat, dissabte també s’oferiran dues activitats accessibles per a persones sordes, amb intèrpret de llengua de signes catalana i la col·laboració de l’Associació Centre de Persones Sordes del Baix Empordà.
La programació infantil també guanyarà pes en aquesta edició. Als tallers habituals de xocolata, vidre bufat, torn de fusta, ferreria, cal·ligrafia i mecanografia d’època s’hi incorporarà un nou taller d’espelmes elaborades amb cera d’abella.
«Hem treballat per oferir una programació diversa i de qualitat que permeti descobrir el llegat indià des de perspectives diferents; incorporem noves activitats, ampliem les visites, millorem l’accessibilitat i continuem implicant les entitats i els agents locals», explica el regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Andreu Peñalver.
La programació es completarà amb una àmplia oferta d'activitats culturals, gastronòmiques i musicals, amb concerts de música cubana, espectacles de dansa, representacions teatrals al carrer, mercat de productes d'ultramar, demostracions d'oficis tradicionals i propostes familiars. També s'hi incorporen novetats com una experiència fotogràfica ambientada en una casa indiana, tallers gastronòmics i la projecció gratuïta del documental Aixa, amb l'objectiu de continuar consolidant la Fira d'Indians com una de les cites culturals de referència de la Costa Brava.
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