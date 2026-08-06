La ceràmica, Castell-Palau i riu Daró: nova imatge turística de la Bisbal d'Empordà
L'Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l'Ajuntament impulsa una nova identitat visual per reforçar el municipi com a destinació autèntica i cultural
La Bisbal d'Empordà ha presentat la seva nova imatge de marca turística, una identitat visual que posa en valor la tradició ceramista, el patrimoni històric i l'entorn natural del municipi. Impulsada per l'Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l'Ajuntament, la iniciativa vol reforçar el posicionament de la ciutat com una destinació autèntica i vinculada a la cultura, l'artesania i el benestar.
La nova marca s'articula al voltant de l'eslògan «On la tradició pren forma» i s'acompanya d'un vídeo promocional immersiu que recorre alguns dels principals atractius del municipi, com la ceràmica, els antiquaris, la Fira de Circ o la gastronomia de proximitat.
El nou logotip sintetitza els trets identitaris de la ciutat en una composició dividida en tres elements. La part superior representa la silueta d'un càntir, símbol de la ceràmica bisbalenca, i incorpora tres cercles que evoquen la creu de l'escut oficial. La zona central s'inspira en l'emmerletat del Castell-Palau, referent patrimonial del municipi, mentre que la part inferior recrea el curs del riu Daró mitjançant dues circumferències que simbolitzen el vincle amb el territori i la natura.
Cada element també es diferencia cromàticament: el vermell ataronjat remet a la terra i al foc propis de la tradició ceramista; el groc representa la llum i la continuïtat històrica, i el blau evoca l'aigua, la serenor i la connexió amb l'entorn natural.
La nova identitat es presenta també amb una peça audiovisual que utilitza la geometria del logotip com a recurs narratiu per mostrar diferents espais i experiències de la ciutat. El vídeo convida el visitant a descobrir una Bisbal on la tradició es manté viva a través de les persones, els oficis i el paisatge.
El regidor de Promoció i Desenvolupament Local, Martí Pérez, ha assegurat que la nova marca "és el reflex d'una ciutat viva que no s'atura" i ha destacat que l'objectiu ha estat "fugir dels tòpics per mostrar una Bisbal autèntica, on la tradició no és quelcom estàtic, sinó una energia que pren forma cada dia a través de la nostra gent i el nostre entorn".
La nova identitat turística s'implantarà progressivament als canals digitals i als diferents suports promocionals, donant inici a una nova etapa en la comunicació de la marca Visit la Bisbal.
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