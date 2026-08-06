Detenen tres joves, un d'ells menor, pel robatori de mòbils en unes colònies de Palamós i un d'ells per agredir sexualment una menor
Un dels arrestats, de 19 anys, va entrar de matinada a l'habitació on dormia la noia i li va fer tocaments desprès d'haver robat tres mòbils la nit anterior
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal d’Empordà han resolt el cas de l'assalt a una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, amb la detenció de tres joves d'entre 17 i 21 anys. Entre els arrestats hi ha el presumpte autor d'una agressió sexual a una menor d'edat, a qui va fer tocaments per sobre de la roba mentre la víctima dormia a l'habitació de la instal·lació d'estiu.
Els fets es remunten a la matinada del 26 de juny, quan els responsables de la casa de colònies van trobar a faltar tres telèfons mòbils corporatius que utilitzaven per documentar les activitats dels menors. La nit següent, de l'26 al 27 de juny, cap a les sis de la matinada, el grup de joves ajens al centre va tornar a colar-se al recinte. Després d'intentar obrir sense èxit diversos armaris de la planta baixa, van pujar al pis superior i van accedir als dormitoris.
Els crits
En una de les habitacions, el sospitós de 19 anys va aprofitar que les nenes dormien per realitzar tocaments a una d'elles, cas que va avançar El País. La menor es va despertar immediatament i va començar a cridar, fet que va permetre alertar la resta de companys i monitors. Els intrusos van fugir corrents de la instal·lació abans de poder ser retinguts.
L'episodi va generar alarma entre les famílies dels menors participants, que van criticar la gestió inicial de la direcció de les colònies en qualificar l'assalt de simple "incident" i van qüestionar l'absència de monitors de guàrdia vigilant els passadissos a aquella hora de la matinada.
Detingut dos cops
La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra va lligar caps i va relacionar els fets. Finalment va determinar que el robatori dels mòbils i l'assalt nocturn a les habitacions eren obra dels mateixos autors. El passat 23 de juliol van localitzar i detenir a la Bisbal el jove de 19 anys pels delictes de furt i violació de domicili, mentre que el 27 de juliol van arrestar el menor d'edat i el noi de 21 anys per un delicte de receptació.
Després de consolidar tots els indicis i confirmar la seva identificació, el passat 5 d'agost els agents van tornar a arrestar el jove de 19 anys, aquest cop atribuint-li formalment el delicte d'agressió sexual. Els dos majors d'edat, que no tenien antecedents previs, declararan pròximament al Jutjat d'Instrucció de la Bisbal d'Empordà, mentre que el menor ho farà davant la Fiscalia de Menors de Girona.
Rosa dels Vents va condemnar els tocaments a la casa de colònies de La Fosca de Palamós i va anunciar la contractació de vigilància privada i la revisió dels protocols de seguretat arran dels fets.
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