Intenten evitar un control, circulen en sentit contrari i acaben detinguts per portar cocaïna a Platja d'Aro
Els agents de la Policia Local detenen els dos ocupants i intervenen 11 embolcalls de l'estupefaent i diners en efectiu
La Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró va detenir un home i una dona el 4 d’agost com a presumptes autores d’un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues, després que intentessin evitar un control policial i circulessin en sentit contrari per un carrer adjacent.
Els fets van tenir lloc cap a les quatre de la tarda durant un control policial en un dels accessos al municipi. El dispositiu formava part d’una operació d’inspecció del transport il·legal de viatgers desplegat aquesta setmana al municipi amb l’objectiu de detectar activitats irregulars vinculades als anomenats taxis il·legals, vetllar per la seguretat dels usuaris i garantir el compliment de la normativa vigent.
Segons la Policia Local, els agents van observar com un vehicle canviava sobtadament de trajecte en detectar el control. El conductor es va desviar del recorregut i va circular en sentit contrari per un carrer pròxim.
El resultat
Davant la maniobra, els agents van iniciar el seguiment del vehicle fins que el van poder interceptar. Després d’identificar els dos ocupants, els policies van escorcollar-los i també el cotxe.
Durant la inspecció van localitzar 11 embolcalls de cocaïna, d’uns 1,3 grams cadascun, i més de 100 euros en efectiu fraccionats en bitllets de diferent valor.
La policia considera que la manera com estava distribuïda la droga i la presència de diners fraccionats són indicis d’una possible activitat de tràfic de drogues. Els agents també van tenir en compte que el conductor tenia antecedents per delictes contra la salut pública.
Els dos ocupants van ser detinguts i posteriorment van quedar a disposició judicial, juntament amb les diligències policials, la droga i els diners intervinguts.
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