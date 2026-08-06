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Investiguen un incendi de contenidors que ha afectat tres vehicles a Sant Feliu de Guíxols

Les flames han cremat dos cotxes i una furgoneta estacionats a l’avinguda Balears durant la matinada

Els vehicles en flames a Sant Feliu de Guíxols.

Els vehicles en flames a Sant Feliu de Guíxols. / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Un incendi declarat aquesta matinada en un contenidor d'escombraries de l’avinguda Balears de Sant Feliu de Guíxols ha acabat afectant tres vehicles estacionats a prop i dos recipients de deixalles. Les causes del foc s’investiguen.

L’avís s’ha rebut a tres quarts de tres de la matinada. Una patrulla de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols s’ha desplaçat fins al lloc i ha sol·licitat la presència dels Bombers de la Generalitat per apagar les flames.

Mentre arribaven els serveis d’emergències, els agents han intentat contactar amb els propietaris dels vehicles aparcats a tocar dels contenidors per alertar-los del foc, però no ho han aconseguit.

Segons els Bombers, l’incendi ha cremat dos contenidors i ha afectat dos cotxes i una furgoneta. Durant el matí estava previst netejar la zona i retirar les restes del foc, informa l'ajuntament.

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La investigació de la Policia Local continua oberta per determinar com es va originar l’incendi.

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