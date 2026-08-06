Investiguen un incendi de contenidors que ha afectat tres vehicles a Sant Feliu de Guíxols
Les flames han cremat dos cotxes i una furgoneta estacionats a l’avinguda Balears durant la matinada
Un incendi declarat aquesta matinada en un contenidor d'escombraries de l’avinguda Balears de Sant Feliu de Guíxols ha acabat afectant tres vehicles estacionats a prop i dos recipients de deixalles. Les causes del foc s’investiguen.
L’avís s’ha rebut a tres quarts de tres de la matinada. Una patrulla de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols s’ha desplaçat fins al lloc i ha sol·licitat la presència dels Bombers de la Generalitat per apagar les flames.
Mentre arribaven els serveis d’emergències, els agents han intentat contactar amb els propietaris dels vehicles aparcats a tocar dels contenidors per alertar-los del foc, però no ho han aconseguit.
Segons els Bombers, l’incendi ha cremat dos contenidors i ha afectat dos cotxes i una furgoneta. Durant el matí estava previst netejar la zona i retirar les restes del foc, informa l'ajuntament.
La investigació de la Policia Local continua oberta per determinar com es va originar l’incendi.
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