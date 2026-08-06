Marc Heras Bofill serà el candidat de Som Gent del Poble a l'alcaldia de Palafrugell el 2027
El projecte aposta per la millora dels serveis públics i la rehabilitació d'edificis municipals per a ús social i cultural
La formació municipalista Som Gent del Poble ha anunciat que Marc Heras Bofill serà el seu candidat a l'alcaldia de Palafrugell en les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. Amb aquesta designació, el partit posa en marxa un projecte polític que, sota el lema "De Palafrugell, Amb Palafrugell i Per Palafrugell", vol situar la proximitat, l'escolta activa i la gestió basada en dades al centre de la seva acció.
Marc Heras va ser regidor de l'Ajuntament de Palafrugell durant el mandat 2019-2023 com a membre de l'equip de govern. Va portar les regidories de Medi Ambient, Atenció Ciutadana, Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i Ràdio Municipal. Va formar part de la candidatura com a número 3 el 2023. La formació té dos regidors a l'Ajuntament actualment, integrats a l'equip de govern en coalició amb el PSC.
Segons la formació, la candidatura neix amb la voluntat d'oferir una alternativa a la manera tradicional de governar el municipi i d'afrontar els reptes actuals amb noves solucions. Heras, vinculat al teixit social i associatiu de Palafrugell, defensa un lideratge proper, però sustentat en una anàlisi rigorosa de les necessitats del municipi.
Inversions orientades a la millora dels serveis
En les seves primeres declaracions com a candidat, Marc Heras ha assegurat que el seu projecte apostarà per una gestió eficient dels recursos públics.
«Tot cèntim públic ha de servir per generar un estalvi futur o per millorar la vida diària dels veïns, en cap cas per fer grans obres injustificades», ha afirmat.
Entre les prioritats exposades hi ha el reforç de les estructures dels serveis públics i la rehabilitació d'edificis municipals en desús, com l'Escorxador, el Mercantil o l'antic Hospital, amb l'objectiu de posar-los a disposició de les entitats socials i culturals del municipi.
Un model de creixement sostenible
El candidat també ha exposat la seva visió sobre el futur del municipi i del model turístic de la Costa Brava. Heras considera que el desenvolupament de Palafrugell ha de ser compatible amb la preservació del paisatge i el suport al sector primari.
«El creixement il·limitat és una utopia. El paisatge és la nostra raó de ser i el nostre reclam; cal protegir-lo i donar recursos al sector primari perquè el mantingui viu», ha manifestat.
En aquest sentit, Som Gent del Poble planteja treballar per reduir la concentració turística dels mesos d'estiu i distribuir millor l'activitat al llarg de l'any, amb l'objectiu d'afavorir una major estabilitat econòmica i una millor convivència amb els residents.
Heras també ha defensat un model de municipi que tingui en compte les necessitats específiques de tots els nuclis que formen Palafrugell.
«Palafrugell és un sol municipi i moltes realitats diferents. Cada nucli té necessitats específiques i cal donar-los respostes concretes perquè ningú se senti un ciutadà de segona», ha assenyalat en referència tant a la vila com als nuclis de Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu.
Arrenca la iniciativa "100 Cafès, 100 Realitats"
Coincidint amb la seva proclamació com a candidat, Marc Heras iniciarà la campanya "100 Cafès, 100 Realitats", una ronda de trobades amb veïns, entitats i col·lectius dels diferents barris i nuclis del municipi.
La iniciativa pretén recollir de primera mà les inquietuds i propostes de la ciutadania per incorporar-les al programa electoral que la formació presentarà de cara a les eleccions municipals de 2027.
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