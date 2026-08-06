Palafrugell reforça la prevenció d'incendis amb actuacions als nuclis habitats i a les parcel·les
L'Ajuntament ha tramitat 12 requeriments durant el 2026 per garantir el compliment de les obligacions dels propietaris en la gestió de la vegetació
L'Ajuntament de Palafrugell ha reforçat les polítiques de prevenció d'incendis forestals amb actuacions durant tot l'any centrades en el manteniment de les franges perimetrals de protecció, la gestió dels terrenys municipals, el control de les parcel·les privades i el compliment de les obligacions dels propietaris. Durant el 2026, l'Ajuntament ha tramitat 12 requeriments, una xifra superior als 5 de l'any 2025 i als 9 registrats durant el 2024.
El municipi compta amb franges perimetrals de protecció a tots els nuclis habitats, que ocupen una superfície aproximada de 68 hectàrees.
L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, destaca que «la prevenció dels incendis forestals és una feina que s'ha de fer durant tot l'any. Palafrugell disposa de franges perimetrals a tots els nuclis habitats i continuem treballant per mantenir-les en les condicions adequades, actuar sobre els terrenys municipals i garantir el compliment de les obligacions per part dels propietaris».
Millán afegeix que el projecte executiu elaborat enguany «facilita les actuacions als propietaris, redueix els tràmits i permet avançar amb més agilitat en els treballs necessaris per protegir els habitatges i l'entorn».
Els treballs que s'han executat s'han portat a terme tant en terrenys municipals com en finques privades, amb la col·laboració de pràcticament tots els propietaris afectats, que han autoritzat l'accés als seus terrenys per completar les actuacions previstes.
Aquestes franges, d'un mínim de 25 metres d'amplada, permeten reduir la densitat de la vegetació, evitar el contacte entre les capçades dels arbres, eliminar la continuïtat entre el sotabosc i l'arbrat i retirar el material vegetal que pot afavorir la propagació del foc. L'objectiu és disminuir el risc que un incendi forestal arribi als habitatges, dificultar-ne l'expansió i facilitar la intervenció dels equips d'emergència.
Un projecte per simplificar els treballs als terrenys privats
Durant aquest 2026, una part important de la feina municipal s'ha destinat a redactar un projecte executiu que defineix els treballs de prevenció necessaris a les parcel·les privades situades dins els àmbits de protecció.
Aquest document estableix criteris tècnics comuns, determina les actuacions necessàries per adequar la vegetació a la normativa i calcula el cost dels treballs. Això permet als propietaris executar-los sense necessitat de tramitar una llicència municipal individual, fet que simplifica els tràmits i agilitza les intervencions.
Dotze requeriments aquest any
Els propietaris de parcel·les ubicades dins les zones de protecció tenen l'obligació de mantenir la vegetació en les condicions establertes per la normativa, tant si els terrenys estan edificats com si no.
Quan els serveis tècnics municipals detecten un incompliment, ja sigui durant les inspeccions o arran dels avisos de la ciutadania, s'obre un requeriment perquè el propietari executi els treballs necessaris.
Aquests requeriments són de compliment obligatori. Tot i que la majoria dels propietaris compleixen dins el termini establert, en cas contrari el consistori pot iniciar un procediment sancionador i imposar les multes previstes per la normativa. S'han fet 12 requeriments.
Comunicar incidències
L'Ajuntament recorda que qualsevol persona pot informar sobre l'estat deficient d'una parcel·la que presenti una acumulació excessiva de vegetació o restes vegetals i que pugui representar un risc d'incendi.
Per facilitar la tramitació, es recomana indicar la ubicació exacta del terreny, descriure el problema detectat i, si és possible, adjuntar-hi fotografies. Els serveis municipals comproven la titularitat del terreny i l'estat de la vegetació per determinar si cal actuar o requerir el propietari.
Més recursos de cara al 2027
El govern municipal preveu incrementar els recursos destinats a la prevenció d'incendis en el pressupost de 2027, amb l'objectiu de reforçar el manteniment de les franges perimetrals, la gestió de la vegetació i el control de les parcel·les que poden representar un risc.
Recomanacions d'autoprotecció
L'Ajuntament recorda també la importància que la ciutadania adopti mesures d'autoprotecció per reduir el risc d'incendi al voltant dels habitatges. Entre les principals recomanacions hi ha mantenir una franja de dos metres lliure de vegetació al voltant de les façanes, conservar una separació adequada entre els arbres, retirar les fulles seques de les teulades, mantenir la llenya allunyada de l'habitatge, guardar els combustibles en espais ventilats i protegits i prioritzar espècies vegetals de baixa inflamabilitat en jardins i tanques vegetals.
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