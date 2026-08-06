Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
L'ajuntament recorda que a efectes jurídics, les propietats encara són de l'Estat i que, si vol, podria treure'n un rendiment
L'Ajuntament de Platja d'Aro no ha demanat l'execució de sentència de l'Audiència Nacional -que és ferma després que l'Estat no la recorregués- que contempla desafectar 850 habitatges que quedaven a dins de la llei de Costes i que, per tant, els seus propietaris poden recuperar. El motiu és que el consistori prefereix donar temps perquè es trobi una fórmula jurídica que permeti que els veïns tornin a tenir el seu habitatge a un preu simbòlic i que l'Estat no en tregui un rendiment. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, explica que actualment el propietari des d'un punt de vista jurídic encara és l'Estat i "ens podríem trobar amb bogeries" com llogar als propietaris l'habitatge o treure'ls a subhasta.
En aquest sentit, Jiménez ha explicat que es va reunir amb el subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon, que li va confirmar que no tenien la intenció de recórrer la sentència de l'Audiència Nacional i que volien resoldre la situació i, per això, va demanar "un cert temps" per a concretar una fórmula que permeti als antics propietaris recuperar els habitatges. L'alcalde assenyala que li consta que la voluntat de l'Estat és, precisament, poder buscar la manera que els veïns no hagin de desembutxacar una gran quantitat de diners.
Així, Jiménez ha explicat que han donat aquest temps "raonable" i que de cara a setembre s'asseuran de nou a parlar amb el govern espanyol per veure com evoluciona. El batlle de Platja d'Aro reconeix que ja hi ha hagut diverses persones afectades que, un cop han sabut que la sentència no s'havia recorregut, han fet la sol·licitud de desafectació.
Però és en aquest punt, on l'Ajuntament de Platja d'Aro recorda que a efectes jurídics, les propietats encara són de l'Estat i que, si vol, podria treure'n un rendiment. Per això, s'opta per donar un marge per tornar a negociar un cop hagi passat el mes d'agost.
"Jo entenc que l'Estat actuarà en el moment en què vegi garanties jurídiques per poder resoldre no la primera part, que judicialment està tancada i jurídicament està clara, sinó la segona, que és patrimonialment com resolem això", ha remarcat Jiménez.
La marina del port, una situació complexa
Una altra de les zones que preocupen l'alcalde de Platja d'Aro és la zona de la marina del port, que preveia inicialment una ampliació amb un nou canal, a més de 300 pisos i un hotel i que l'Ajuntament va tombar per contemplar la urbanització de l'espai. Jiménez recorda que actualment les llicències estan suspeses fins a final d'any i que cal mirar "molt bé" què fer.
En aquest sentit, el batlle explica que estan rebent propostes diferents de propietaris, però recorda que cal anar en compte perquè el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) contempla el desenvolupament de la zona i això "fa evident" la voluntat municipal. Però, alhora, demana veure "com es desenvolupa" perquè sigui atractiu pels propietaris, però també pel consistori i que "rebi un bé públic a canvi".
Així, l'alcalde assenyala que la modificació del POUM pot comportar que el 50% de l'habitatge de la zona sigui de protecció oficial i que l'Ajuntament no tingui la capacitat de desenvolupar. Si els privats no veuen atractiu l'altre 50% el que pot passar és "quedi mort durant molts anys".
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