Quatre concentracions veïnals a Mont-ras per reclamar solucions urgents al trànsit del carrer Carrilet
El grup de residents reclama la pacificació del trànsit i la creació d'itineraris segurs davant l'increment de vehicles diaris que xifren en 18.000
Un grup de veïns de Mont-ras ha programat quatre concentracions de protesta els dies 7, 14, 21 i 31 d'agost per demanar una solució a l'elevat trànsit al carrer Carrilet. Demanen al govern municipal un estudi de mobilitat i que es desviï el trànsit dels vehicles de pas per altres vies.
La primera concentració, avui divendres, es farà al pont Aubi al carrer Carrilet amb el lema "Camí tancat". Serà entre dos quarts de vuit i dos quarts de nou del vespre.
Les reivindicacions dels veïns són la pacificació immediata del trànsit i desviament del trànsit de pas cap a la variant de la C31; creació d'itineraris segurs i pacificats per als vianants i especialment per als menors no acompanyats en els seus trajectes diaris; l'execució immediata de l'estudi integral de trànsit, mesurament de la contaminació acústica i control d'emissions contaminants; i una reunió formal urgent amb l'alcaldessa i respostes concretes a les instàncies presentades. Manifesten que el govern municipal no ha atès les nombroses instàncies presentades.
El portaveu, Toni Fijo, remarca l'elevat trànsit del carrer on s'accedeix des d'una rotonda després de circular pel carrer Torres Jonama. Segons Fijo, hi ha puntes de fins a 18.000 vehicles diaris, una xifra que s'ha incrementat respecte les darreres dades de les quals disposaven que els situaven en 10.000.
Fijo explica que els vehicles circulen per la C31 per vies àmplies de dos carrils i quan arriben al carrer Carrilet és estret, amb un carril per a cada sentit de circulació i s'hi concentren vehicles i el trànsit dels residents que inclou patinets o bicicletes, el que consideren suposa molta inseguretat. A més, l'elevat volum de trànsit genera molèsties per sorolls.
El govern ha pres algunes mesures com restriccions a camions i autocars, o aplicar restriccions els caps de setmana. Els vehicles es desvien per un vial lateral, el Vial, que es va crear quan es va adequar la C31, però que els veïns apunten que no està prou ben condicionat ni tampoc s'informa adequadament. L'alternativa creuen que no està ben ordenada.
Demanen, diu el portaveu, "que siguin els tècnics que facin la proposta, i si es fa un estudi estaran obligats a complir la llei en aspectes com el màxim de decibels permesos".
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