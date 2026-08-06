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Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro

Els assaltants van entrar al pis a plena llum del dia, la van amenaçar i la van deixar lligada al lavabo

L'edifici on es va produir el robatori violent de Castell d'Aro.

L'edifici on es va produir el robatori violent de Castell d'Aro. / Google Maps

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Eva Batlle

Eva Batlle

Platja d'Aro

Uns encaputxats van assaltar dimecres una dona d’uns 70 anys a l’interior del seu domicili de Castell d’Aro, la van lligar i li van robar uns 50.000 euros. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per identificar els autors i aclarir les circumstàncies del robatori violent.

Els fets van passar a plena llum del dia, cap a les sis de la tarda, en un pis situat a la confluència de l’avinguda de la Llum amb l’avinguda de Platja d’Aro.

Els assaltants, que anaven encaputxats, van entrar al domicili i van amenaçar la víctima amb armes blanques. Els investigadors també intenten determinar si els lladres portaven alguna arma de foc.

Els encaputxats van exigir diners a la dona i, després d’aconseguir un botí d’uns 50.000 euros, com ha avançat RAC1 i ha confirmat Diari de Girona. Posteriorment, la van deixar lligada a l’interior del lavabo abans de fugir del pis.

La filla de la víctima va ser qui la va trobar i va alertar els serveis d’emergències. Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins al domicili, mentre que efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van atendre posteriorment la dona.

Al bloc on es va produir l’assalt hi havia diversos pisos ocupats, tot i que no constava que aquest fet tingués cap relació amb el robatori, segons fonts coneixedores del cas.

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