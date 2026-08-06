Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
Els assaltants van entrar al pis a plena llum del dia, la van amenaçar i la van deixar lligada al lavabo
Uns encaputxats van assaltar dimecres una dona d’uns 70 anys a l’interior del seu domicili de Castell d’Aro, la van lligar i li van robar uns 50.000 euros. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per identificar els autors i aclarir les circumstàncies del robatori violent.
Els fets van passar a plena llum del dia, cap a les sis de la tarda, en un pis situat a la confluència de l’avinguda de la Llum amb l’avinguda de Platja d’Aro.
Els assaltants, que anaven encaputxats, van entrar al domicili i van amenaçar la víctima amb armes blanques. Els investigadors també intenten determinar si els lladres portaven alguna arma de foc.
Els encaputxats van exigir diners a la dona i, després d’aconseguir un botí d’uns 50.000 euros, com ha avançat RAC1 i ha confirmat Diari de Girona. Posteriorment, la van deixar lligada a l’interior del lavabo abans de fugir del pis.
La filla de la víctima va ser qui la va trobar i va alertar els serveis d’emergències. Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins al domicili, mentre que efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van atendre posteriorment la dona.
Al bloc on es va produir l’assalt hi havia diversos pisos ocupats, tot i que no constava que aquest fet tingués cap relació amb el robatori, segons fonts coneixedores del cas.
Els Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) tenen oberta la investigació per reconstruir com van accedir els assaltants a l’habitatge, identificar-los i recuperar els diners sostrets.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Família Reial rep la societat balear al palau de Marivent
- Primeres morts als Estats Units pel brot de diarrea explosiva
- Un grup de veïns de l’Estartit, en contra de l'obertura d’una mesquita al centre del poble
- Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
- La responsable de l’agència de viatges de l'Escala investigada suspèn l’activitat i anuncia possibles reemborsaments
- Plaga de xinxes a Vallcanera: «No podem tenir les finestres obertes ni cinc minuts»
- Marc Puigtió demana perdó a la militància d'ERC Girona per un àudio filtrat on criticava la formació
- Les imatges de la recepció estival de la Família Reial a Mallorca