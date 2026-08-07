Actuen en grup per robar una bossa de mà a Torroella de Montgrí amb el mètode de "la collita" i en detenen un
La investigació continua oberta per localitzar els altres dos implicats, mentre que a l’Estartit els Mossos han detingut un altre home per un furt al mercat
Tres homes haurien actuat de manera coordinada per robar la bossa de mà d’una dona al pàrquing d’un supermercat de Torroella de Montgrí mitjançant el mètode conegut com “la collita”. Els Mossos d’Esquadra han identificat un dels presumptes implicats, un home de 35 anys, que va ser detingut el 6 d’agost per la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat.
Els fets van passar el migdia del 14 de juliol. La víctima havia denunciat inicialment que, mentre carregava la compra al seu vehicle, un home se li havia acostat, li havia estirat la bossa que portava penjada a l’espatlla, l’havia fet caure a terra i havia fugit. A dins hi tenia documentació personal, targetes bancàries, diners en efectiu, unes ulleres i el telèfon mòbil.
La investigació dels Mossos de la Bisbal d’Empordà, però, va permetre reconstruir els fets a partir de les imatges de les càmeres de seguretat i comprovar que el furt s’havia produït d’una altra manera.
Les gravacions mostren l’arribada d’un cotxe amb tres ocupants. El conductor es va quedar al volant mentre un segon home va distreure la dona llançant monedes a terra. En aquell moment, un tercer va aprofitar per agafar la bossa, que la víctima havia deixat al seient de l’acompanyant.
Què és el mètode de “la collita”?
El sistema conegut policialment com “la collita” consisteix a distreure la víctima perquè un còmplice pugui sostreure-li objectes de valor sense que se n’adoni. És habitual que els autors actuïn en grup i reparteixin les funcions: mentre un provoca la distracció, un altre comet el furt i un tercer pot esperar al vehicle per facilitar la fugida.
En aquest cas, la investigació va determinar que la dona no havia estat víctima d’un robatori amb violència, sinó d’un furt per distracció.
Els Mossos van identificar l’home que presumptament havia distret la víctima i van emetre una ordre de detenció el 5 d’agost. L’endemà, la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat el va localitzar i detenir.
La investigació continua oberta per identificar i detenir els altres dos implicats. El detingut, que té antecedents, haurà de comparèixer davant del jutjat que porta la causa quan sigui requerit.
Un altre detingut a l’Estartit
El mateix 6 d’agost, Mossos de paisà van detenir un home de 32 anys acusat d’un furt al mercat de l’Estartit.
Els agents participaven en un dispositiu de prevenció de furts quan van detectar un vehicle ocupat per un home amb diversos antecedents per delictes patrimonials. Quan el van intentar aturar, l’home no va obeir inicialment les indicacions dels agents, que finalment el van poder interceptar.
Just abans, els policies havien vist com llançava un telèfon mòbil sota un cotxe. En escorcollar-lo, li van trobar 225 euros, 20 dòlars, un telèfon mòbil i diverses joguines.
Segons la policia, el mòbil havia estat sostret poc abans de la motxilla d’una dona que passejava pel mercat i la portava penjada a l’esquena.
El detingut ha passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.
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