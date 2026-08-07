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S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella

Els dos tripulants van ser rescatats i els Mossos van localitzar el vaixell a 31 metres de fondària

L'embarcació enfonsada a Torroella.

L'embarcació enfonsada a Torroella. / Captura de vídeo / Mossos

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Eva Batlle

Eva Batlle

Torroella de Montgrí

Una embarcació de 12 metres d’eslora es va enfonsar dimecres 5 d’agost després de xocar contra les roques a la costa del Montgrí, a Torroella de Montgrí, en una zona pròxima a l’illa Pedrosa. El topònim consta així al web municipal de Torroella.

La Unitat Aquàtica dels Mossos d’Esquadra va rebre l’avís cap a dos quarts de quatre de la tarda. Els dos tripulants de l’embarcació van poder ser rescatats per Salvament Marítim i transportats fins al port de l'Estartit.

Posteriorment, els efectius de la Unitat Aquàtica dels Mossos van localitzar l’embarcació enfonsada a 31 metres de fondària.

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Els agents van fer comprovacions a la zona i van constatar que no hi havia cap fuita contaminant ni risc per a la navegació, segons el cos policial.

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