S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella
Els dos tripulants van ser rescatats i els Mossos van localitzar el vaixell a 31 metres de fondària
Una embarcació de 12 metres d’eslora es va enfonsar dimecres 5 d’agost després de xocar contra les roques a la costa del Montgrí, a Torroella de Montgrí, en una zona pròxima a l’illa Pedrosa. El topònim consta així al web municipal de Torroella.
La Unitat Aquàtica dels Mossos d’Esquadra va rebre l’avís cap a dos quarts de quatre de la tarda. Els dos tripulants de l’embarcació van poder ser rescatats per Salvament Marítim i transportats fins al port de l'Estartit.
Posteriorment, els efectius de la Unitat Aquàtica dels Mossos van localitzar l’embarcació enfonsada a 31 metres de fondària.
Els agents van fer comprovacions a la zona i van constatar que no hi havia cap fuita contaminant ni risc per a la navegació, segons el cos policial.
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