Palafrugell amplia fins a 24 els habitatges de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social
L'Ajuntament de Palafrugell ofereix avantatges com assegurances gratuïtes i cobertura de rendes impagades per incentivar els propietaris a sumar els seus immobles al programa de lloguer social
La Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l'Àrea d'Habitatge de l'Ajuntament de Palafrugell ha incorporat dos nous habitatges durant els darrers mesos. Amb aquestes noves incorporacions, el programa gestiona actualment un total de 24 habitatges destinats al lloguer assequible al municipi.
Aquest servei, desenvolupat en col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, té com a objectiu facilitar que habitatges buits de propietaris particulars s'incorporin al mercat de lloguer assequible, alhora que ofereix garanties tant als propietaris com a les persones llogateres.
Entre els avantatges per a les persones propietàries destaca la contractació gratuïta d'assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tota la vigència del contracte. El programa també inclou la cobertura de l'Avalloguer, que garanteix el cobrament de fins a sis mesos de rendes impagades, sempre que hi hagi una resolució judicial ferma.
A més, l'Àrea d'Habitatge assessora els propietaris sobre el preu del lloguer d'acord amb els límits fixats pel Sistema Estatal de Referència del preu del lloguer d'habitatges. Des de l'any 2025, els habitatges adherits a la Borsa també es beneficien d'una bonificació de fins al 95% de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), aplicada per l'Ajuntament de Palafrugell.
La incorporació de nous habitatges forma part de l'actuació A5 del Pla Local d'Habitatge 2024-2029, que té com a finalitat mobilitzar habitatges buits de titularitat privada i incrementar el parc de lloguer assequible del municipi.
El programa ofereix als propietaris una gestió integral i gratuïta del lloguer a través de l'Oficina Local d'Habitatge. Aquest servei s'encarrega de redactar i formalitzar contractes de cinc o set anys, segons si la propietat correspon a una persona física o jurídica, així com de seleccionar les persones llogateres entre les inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial.
Durant tota la vigència del contracte, l'Oficina Local d'Habitatge fa el seguiment de la relació contractual i ofereix mediació en cas que es produeixi qu
- Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
- La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
- Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
- Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
- Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
- Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
- L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
- Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar