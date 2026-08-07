SOS Costa Brava recorre la llicència del Festival de Cap Roig i en demana la nul·litat
En el recurs s'al·lega que la llicència va ser concedida el 3 de juliol coincidint amb la inauguració del festival i l'Ajuntament defensa que la proposta d'acord és de l'11 de juny
La federació SOS Costa Brava, conjuntament amb SOS Palafrugell i Salvem el Golfet, ha presentat un recurs de reposició contra la llicència municipal concedida per a les instal·lacions temporals del Festival de Cap Roig 2026. Les entitats sol·liciten que l'autorització sigui declarada nul·la en considerar que la seva tramitació presenta diverses irregularitats. Segons les entitats ecologistes, la llicència va ser concedida el 3 de juliol, coincidint amb la inauguració del festival.
Des de l'Ajuntament, defensen que es va concedir d'acord amb la normativa vigent i amb els informes tècnics corresponents.
Afegeixen, respecte a les dates, que es va aprovar l'11 de juny la proposta d'acord provisional i es va obrir el termini legal per presentar al·legacions, sense que se'n presentés cap dins de termini.
Des de Sos Costa Brava, en canvi, posen èmfasi en què la llicència es va concedir quan les principals instal·lacions, entre les quals l'auditori, les carpes i els aparcaments, ja estaven executades. Els impulsors del recurs sostenen que aquesta circumstància buida de contingut el procediment administratiu i impedeix una avaluació efectiva dels impactes del projecte. També afirmen que la resolució definitiva es va aprovar sense donar resposta a les al·legacions presentades durant el tràmit d'audiència. Segons l'Ajuntament, la federació havia presentat al·legacions en una fase anterior a la tramitació de la proposta d'acord de l'11 de juny que "van ser analitzades pels serveis tècnics municipals i desetimades".
Des del govern afegeixen que "l'autorització definitiva per a l'activitat del Festival es va concedir una vegada els serveis tècnics municipals van comprovar que les instal·lacions executades s’ajustaven al projecte objecte de la llicència".
SOS Costa Brava sosté, a banda del tema de la llicència, que el recurs defensa igualment que el Festival de Cap Roig 2026 hauria d'haver estat sotmès a una nova avaluació ambiental. Les entitats argumenten que la declaració ambiental estratègica vigent no analitza els usos temporals vinculats al festival, el Village ni l'adequació dels aparcaments previstos, amb capacitat per a 934 vehicles i un aforament de fins a 2.440 persones. A més, qüestionen la compatibilitat del projecte amb el règim de protecció de l'Espai d'Interès Natural de Cap Roig-Castell pels possibles impactes del soroll, la il·luminació, la tala de vegetació i l'ampliació dels aparcaments.
Pendent l'execució del camí de ronda
En el comunicat, SOS Costa Brava, SOS Palafrugell i Salvem el Golfet també denuncien que continua pendent l'execució del camí de ronda previst al Pla Especial de Cap Roig, una actuació que, segons les entitats, formava part de les determinacions vinculades al desenvolupament d'aquest àmbit. Per aquest motiu, demanen a l'Ajuntament de Palafrugell que revoqui la llicència i adapti la gestió de l'espai als criteris de legalitat urbanística i protecció ambiental.
Finalment, la federació considera que aquest cas no és un fet aïllat, sinó un exemple d'un model urbanístic que, segons afirma, prioritza els interessos turístics i urbanístics per sobre de la conservació del litoral. En aquest sentit, recorda altres actuacions que ha impugnat o denunciat al municipi de Palafrugell i reclama un canvi en la gestió urbanística i ambiental de la costa.
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