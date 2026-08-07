Torroella de Montgrí inicia la commemoració dels 50 anys de la gran manifestació en defensa del riu Ter
Un acte institucional a les sis de la tarda davant l'Espai Ter donarà el tret de sortida a una àmplia programació d'actes
Torroella de Montgrí commemorarà avui divendres el 50è aniversari de la gran manifestació en defensa del riu Ter, una mobilització històrica que l'any 1976 va reunir milers de persones per denunciar la greu contaminació del riu i reclamar mesures per garantir-ne la preservació.
L'acte institucional se celebrarà a les 18 hores davant de l'Espai Ter i inclourà una actuació musical, diversos parlaments institucionals i la inauguració d'un espai commemoratiu dedicat a la manifestació de 1976 i al compromís de la societat civil en la defensa del riu.
La commemoració forma part del programa d'activitats impulsat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí al llarg de tot aquest 2026 per recordar una mobilització que va marcar un abans i un després en la defensa del territori i en la conscienciació ambiental a Catalunya. L'objectiu és recuperar la memòria d'aquells fets i, alhora, promoure la reflexió sobre la situació actual del riu Ter i els reptes de futur vinculats a la seva conservació.
Durant els pròxims mesos, el programa es completarà amb exposicions, conferències, projeccions audiovisuals, activitats educatives i accions de sensibilització ambiental. Entre les iniciatives previstes destaca una exposició al Museu de la Mediterrània dedicada a la manifestació de 1976, que reunirà fotografies, documents i material d'època per contextualitzar aquell episodi i posar en valor el seu impacte social i ambiental.
Amb aquesta commemoració, l'Ajuntament vol mantenir viu el llegat d'aquella mobilització ciutadana i reivindicar el paper de la implicació col·lectiva en la protecció del medi ambient. L'efemèride també servirà per reforçar el compromís amb la preservació del riu Ter i recordar la vigència dels valors que van impulsar la protesta de fa mig segle.
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