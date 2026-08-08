Torroella recorda els 50 anys del «Salvem el Ter», la protesta que va mobilitzar 4.000 persones
Torroella recorda els 50 anys del «Salvem el Ter», la protesta que va mobilitzar 4.000 persones
Torroella de Montgrí ha commemorat aquest divendres el 50è aniversari de la històrica manifestació «Salvem el Ter», que el 7 d’agost de 1976 va portar prop de 4.000 persones als carrers del municipi per reclamar la defensa del riu. Mig segle després, l’Ajuntament ha donat el tret de sortida als actes per recordar una mobilització considerada un punt d’inflexió en la defensa del territori i la conscienciació ambiental a Catalunya.
L’acte institucional es va celebrar davant de l’Espai Ter i ha servit per iniciar un programa que es desplegarà durant tot el 2026. La commemoració vol recuperar la memòria dels fets, reivindicar-ne el llegat i promoure una reflexió sobre l’estat actual del riu Ter i els reptes que planteja la seva preservació.
Entre les activitats previstes hi ha exposicions, conferències, projeccions audiovisuals, propostes educatives i accions de sensibilització ambiental. Una de les principals iniciatives serà una exposició al Museu de la Mediterrània dedicada a la manifestació del 1976, amb fotografies, documents i altres materials de l’època.
En l’acte intervingueren Joan Surroca, activista i testimoni directe de la mobilització; Arnau Rovira, president del Consorci del Ter i alcalde de Manlleu; Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, i Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l’Estartit.
També hi assistiren representants institucionals i municipals de la conca del Ter, entre els quals el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès Serra, i el director de la Càtedra Josep Capellà i Hereu d’Ecosistemes Litorals Mediterranis, Albert Llausàs Pascual.
La commemoració va incloure un concert de viola de gamba a càrrec de Miquel Bonal, presentat pel president de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, Cels Sais.
Una placa per recordar la mobilització
Un dels moments centrals de l’acte va ser la descoberta d’una placa commemorativa instal·lada sobre una pedra en un petit espai enjardinat del parc situat davant de l’Espai Ter. La inscripció recorda les persones que van participar en la protesta i reivindica el compromís cívic d’aquella mobilització.
El text recorda que sortir al carrer el 7 d’agost de 1976 per defensar el riu, «en un context polític advers i de fràgils llibertats democràtiques», es va convertir en «un clam col·lectiu d’estima pel territori i de respecte per la vida». La placa també destaca que, cinquanta anys després, aquell compromís ha contribuït a protegir el Ter i a mantenir viva la consciència ambiental.
Els actes del 50è aniversari del «Salvem el Ter» continuaran al llarg d’aquest 2026 amb l’objectiu de mantenir viva la memòria d’aquella protesta i abordar, al mateix temps, els reptes de futur de la preservació del riu.
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