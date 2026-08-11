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L'Ajuntament de Palamós restaura l'espai de petanca del passeig del Mar

Els treballs, realitzats per la Brigada Municipal i una empresa especialitzada, han millorat l'anivellament i el drenatge de l'espai de 700 metres quadrats

L'espai de petanca del Passeig del Mar de Palamós.

L'espai de petanca del Passeig del Mar de Palamós. / Ajuntament de Palamós

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Redacció

Redacció

Palamós

L’Ajuntament de Palamós ha completat els treballs d’arranjament de l’espai de petanca del passeig del Mar, una superfície d’uns 700 metres quadrats situada entre els carrers de Rosselló i d’Aragó. L’actuació ha permès recuperar l’anivellament de tot l’espai, que en els darrers temps havia quedat afectat per sots i desnivells.

Les feines es van dur a terme divendres passat, 7 d’agost, amb la participació d’operaris de la Brigada Municipal i d’una empresa especialitzada en obra pública.

El deteriorament de la superfície era conseqüència principalment de l’erosió provocada per l’aigua de pluja. Amb el pas del temps, l’aigua havia desplaçat el sauló i havia fet aflorar pedra, generant irregularitats en el terreny.

Per recuperar la planimetria de l’espai s’hi van abocar prop de 30 metres cúbics de sauló, que posteriorment es van compactar amb l’ajuda de diversa maquinària. Els treballs també han permès anivellar novament tota la zona i crear les escorrenties necessàries per facilitar l’evacuació de l’aigua de pluja.

Manteniment dels espais públics

L’actuació forma part del programa de manteniment i millores de la via pública que l’Ajuntament de Palamós desenvolupa al llarg de l’any, ja sigui a través de la Brigada Municipal o mitjançant empreses especialitzades.

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El programa prioritza actuacions de rehabilitació i millora de voreres, places, carrers i altres espais públics del municipi, amb l’objectiu de mantenir-los en bones condicions i garantir-ne l’ús per part de la ciutadania.

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