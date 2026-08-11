Pals completa un nou tram del camí verd entre els Masos i la Platja
L’actuació ha permès construir 775 metres entre el Figuerar i el camí del Vernagar i deixa ja tres trams de l’itinerari executats
Pals continua avançant en la construcció del futur camí verd que connectarà els diferents nuclis del municipi amb un itinerari segur per a vianants i bicicletes. Els darrers dies han finalitzat les obres d’un nou tram de 775 metres entre el Figuerar i el camí del Vernagar, on enllaça amb la fase anterior.
Amb aquesta actuació, ja són tres els trams del futur camí verd que estan construïts, fet que permet avançar en la connexió entre Pals i la Platja de Pals i en l’aposta municipal per una mobilitat més sostenible.
El nou tram dona continuïtat a l’anterior, que arriba fins a l’inici del carrer de la Torre Mora.
Els tres trams executats s’inclouran dins els itineraris de Vies Verdes de Girona, una integració que permetrà connectar aquesta infraestructura amb una xarxa d’itineraris més àmplia i reforçar la vinculació de Pals amb la xarxa de mobilitat sostenible del territori.
Pendent el tram urbà i la connexió amb la Platja
Per completar el futur camí verd encara cal resoldre el tram corresponent a la trama urbana al seu pas pels Masos de Pals i executar la connexió final fins a la Platja de Pals.
Aquesta actuació queda definida en el marc de l’aprovació definitiva del nou POUM municipal, que concreta la solució per garantir la continuïtat de l’itinerari al seu pas pel nucli urbà.
Amb els tres trams ja finalitzats, l’Ajuntament de Pals manté l’aposta per una mobilitat més segura i sostenible, amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments a peu i en bicicleta i millorar la connexió entre els diferents nuclis i espais del municipi.
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